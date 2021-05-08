變種病毒｜映灣園11座千名居民　提早放疫監回家：感覺有奇蹟

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-08 20:24

映灣園11座早前有一名外傭確診變種病毒，全幢大廈需撤離到竹篙灣檢疫21日。政府昨日宣布，已清晰變種病毒傳播鏈，居民在經歷了8個晚上後即將可「放監」。映灣園居民對提早回家均感興奮，稱如同奇蹟；亦有居民認為自己猶如白老鼠，被政府要求檢疫，發現不可行又放回。

映灣園11座外物業管理人員及保安已在大廈外設鐵欄及攤位，讓居民登記分批進入。居民分批以約十輛旅遊巴接載近千人回家。

陳先生一家連同外傭5人被送到竹篙灣檢疫中心，對於能提早離開「好開心，始終屋企最舒服」，認為政府要求居民檢疫21日「覺得自己係一個白老鼠」，形容檢疫期間非常艱難，叫救命都沒人理，「簡單如一個垃圾袋都安排唔到」。他因曾做「通波仔」手術需要服食藥物，但一直未能安排，最終要有醫生紙托朋友送入檢疫中心。

李小姐一家四口亦被送往檢疫，其中兒子為中學文憑試考生，指當日要在竹篙灣應考中文聆聽，前一晚與政府當區了解安排至網上，幸最後成功考試。她認為安排雖混亂，但體諒突然有逾千人進入，檢疫中心人員亦難以負荷。

李小姐指，離開檢疫中心「放監嘅感覺」，但指對往後的安排模糊，政府只提供了一封信，稱要作醫學監測，沒有其他指示，不清晰是否需要再家居隔離，會盡量避免出外，會勤清潔消毒。回家後，她說首要個清潔，「啲衫褲要清潔，個人要清潔」。

張先生和太太離開檢疫中心後，張太形容「恍如隔世」，能提早離開「感覺有個奇蹟」。她說，女兒剛生女，本要陪月，現回家後「屋企好多嘢做」，亦要接回寵物，但首要「沖個靚涼，再出去搵好嘢食」。張先生指檢疫中心內的食物「減肥嘅，無油無鹽」，認為自己有變瘦。他認為整個檢疫安排混亂，「每個人都好盡力做嘢，但效果唔好，冇叻啲嘅人出嚟organise(組織）。」

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼