新冠疫苗｜增13人打針後不適送院　兩人打針後血管迷走神經性昏厥

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-09 22:56

政府表示，截至今日（9日）0時0分，過去24小時共有13宗接種新冠疫苗後送院個案，兩名廿多歲市民打第一針復必泰分別因血管迷走神經性昏厥，以及短暫麻痺送院，兩人經治療後已出院。另有兩人需留院觀察，一人經診症後不遵從醫生勸告自行出院。 而疫苗接種計劃自2月底展開至今第73日，已有約107萬名市民已接種第一劑疫苗，包括約477,000名接種科興疫苗，約594,500名接種復必泰疫苗。

截至今日（9日）零時零分，過去24小時共有13宗送院個案，均接種復必泰疫苗，其中10人已經出院，兩人留院觀察，一人不遵從醫生勸告自行出院。兩名廿多歲市民打第一針復必泰後送院，包括一名22歲男子接種第一針後血管迷走神經性昏厥，被送往瑪麗醫院，經治療後已經出院。另有一名27歲女子，接種第一針後短暫麻痺，情況穩定，經治療後已經出院。

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一名30歲女子打第一針後失去知覺，經治療後需留院觀察；一名38歲女子接種第二劑疫苗後，高血壓及感到胸部不適，同樣需留院觀察。另有人不聽醫生勸告自行出院，一名38歲女子打第一針後血管迷走神經性昏厥，情況穩定，惟經診症後未遵從醫生勸告，自行出院。

約107萬名市民已接種第一劑疫苗

政府另公布，至今有1,071,500名市民已接種第一劑疫苗，包括約477,000人接種科興疫苗，約594,500名接種復必泰疫苗；約670,200名市民已接種第二劑疫苗。

而截至今午8時的過去24小時，約有37,200名市民接種了疫苗，當中約有3,800名市民接種第一劑科興疫苗，約3,300名市民接種第二劑科興疫苗。另外，約有12,100人接種第一劑復必泰疫苗，接種第二劑復必泰疫苗的市民約有18,000人。

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政府數字顯示，社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為94%；接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。約8,900名市民在網上預約接種疫苗，分別有約2100名市民在網上預約接種科興疫苗，約6,800名市民預約接復必泰疫苗。