荃威花園檢疫住戶母親節「獲釋」　居民不滿安排怒撕林鄭感謝信

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-09 23:05

社區現變種新冠病毒個案，政府早前將相確診患者同住大廈的居民列為密切接觸者，多幢大廈居民需隔離檢疫21日，惟惹來不滿聲音，當局其後更改安排，「疫廈」居民檢測結果陰性便可離開。 位於荃灣的荃威花園R座因有人確診並帶有N501Y變異病毒，大廈所有居民列為緊密接觸者，周三（5日）被送往檢疫中心，今日（9日）獲安排離開。但不少居民不滿隔離營安排混亂，有人怒撕林鄭的感謝信，指「用一封信便想跟我們say sorry，行開啦！」亦有住戶投訴，因膳食出問題而「疴足三日」。

荃威區議員趙恩來表示，R座大部分居民、約150戶被送到竹篙灣隔離，今早10時陸續收到離營安排通知，2時左右陸續有居民獲安排坐上旅遊巴。惟至下午3時左右，僅有一輛醫療輔助隊小巴接載一名坐輪椅住戶由到竹篙灣抵達荃威花園，直至接近傍晚6時，始有其他接載居民的旅遊巴抵達R座。

返新工被阻 怒撕林鄭感謝信

古先生因被送入隔離營，影響返新工安排，他表示，幸好自己可獲得僱主體諒，但批評檢疫安排令很多人「手停口停」。他又形容，整個檢疫安排由一開始便非常混亂，「入營又要等，出營又要等！」他不滿出營安排，指早上11時收到隔離營的出營安排信，但要到晚上才可回到住所。

不滿當局安排的古先生，憤而手撕感謝信，怒指檢疫安排令居民不能安心地過一個母親節，「用一封信便想跟我們say sorry，行開啦！」（陳嘉慧攝）

他直斥當局僅為一個已有抗體的康復者而要全幢住戶隔離的安排不合理。特首林鄭月娥向檢疫市民發出感謝信，不滿當局安排的古先生，即場憤而手撕感謝信，怒指檢疫安排令居民不能安心地過一個母親節，「用一封信便想跟我們say sorry(道歉)，行開啦！」

居民竹篙灣檢疫 入營屙足三日

居民黎小姐形容隔離營生活「很漫長」，令她無所適從。對於隔離營安排，她表示明白民安隊的工作辛苦，但營內部分外判職員態度甚差，會呼喝檢疫人士。而設施亦出現問題，她所住的房間冷氣機故障漏水，地板全是水。

黎小姐說，自己入營已持續肚瀉3日，期間駐營醫生更擔心她會否染上新冠肺炎，額外安排她接受兩次檢測，幸結果均為陰性。（陳嘉慧攝）

對於隔離營膳食，黎小姐表示，明白自己並非去Staycation(宅度假)，不會有太多揀擇，不要求食物味道，但至少不要「食到屙。」她說，自己入營已持續肚瀉3日，期間駐營醫生更擔心她會否染上新冠肺炎，額外安排她接受兩次檢測，幸結果均為陰性。

黎小姐表示，得知可提早出營非常開心，更「喊咗出嚟」，惟出安排欠妥當，由早上等到傍晚才獲旅遊巴接載，而且當局人員並沒說明，出營後是否需要居家隔離，或是只需強制檢測。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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鯉魚門渡假村亦有人腹瀉

周先生一家五口被送往鯉魚門渡假村隔離，他表示，從鄰居群組得知，所住隔離營的安排已相對較好，但指食物質素同樣欠佳，女兒食用營內膳食後昨晚開始腹瀉，但營內沒有醫生，僅獲安排由其他隔離營的醫生電話問症，對方沒有開藥，只建議周生送女兒入院，但周不欲增加感染而作罷。他又指因為檢疫安排，沒有氣力張羅母親節，批評當局安排勞民傷財，「最好叫佢哋（官員）母親節入營一嚐丹尼的膳食。」

周先生表示，從鄰居群組得知，所住的安排已相對較好，但指食物質素同樣欠佳，女兒食用營內膳食後昨晚開始腹瀉，但營內沒有醫生，僅獲安排由其他隔離營的醫生電話問症。（陳嘉慧攝）

居民范太同樣表示，被送入營「好無辜」，而對於本要隔離21日然後提早出營的安排，她直斥安排「玩嘢」，她更表示想撕掉林鄭的感謝信，批評「有意思咩？」

非住戶裝修工被送檢疫極不滿

另有泥水工人因早前在R座單位做裝修工作，而被送往檢疫，他非常不滿激動大呼「好慘！而家安全，唔死得，好彩囉！」被問到為何如此激動，他反問記者，「你試一試營內吃甚麼便知道。」