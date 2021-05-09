康怡花園N2座居民結束檢疫　嘆做「白老鼠」　今晚即外出慶母親節

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-05-09 20:38

康怡花園N2座一名外傭確診變種新冠病毒，同座居民原本須強制檢疫21日，因應政府最新檢疫安排，今日（9日）下午獲准離開檢疫中心。有居民直言，政府突然改變準則，自己如同「白老鼠」般，但對於可以提早返家感到開心，全家今晚外出用膳慶祝母親節。

自下午5時起，陸續有旅遊巴抵達康怡花園，早前被要求檢疫的人士返回家中。(李澤彤攝)

政府日前改變涉及變種病毒個案檢疫安排，若大廈出現感染源頭不明的變種病毒患者，同廈住戶不會再被列為密切接觸者並送往檢疫中心，但當局會封區檢測，住戶之後第3日、7日、12日、19日都要強制檢測，至於患者家人、涉及劏房、大廈有傳播，相關居民都要送往隔離。

自下午5時起，陸續有旅遊巴抵達康怡花園，早前被要求檢疫的人士返回家中，有居民舉起手指公、揮手，亦有親友預早在樓下迎接，行動不便的長者則由救護車送返家中。

▼5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中▼

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吳小姐認為，政府當時突然要求住戶檢疫，數日後又更改標準，「好似做咗白老鼠咁」。（李澤彤攝）

住戶：膳食惡劣

重返家中的居民吳小姐認為，政府當時突然要求住戶檢疫，數日後又更改標準，「好似做咗白老鼠咁」，但對於不用完成檢疫21日後才獲釋，已感到十分慶幸。

她說，膳食方面較惡劣，環境衛生方面尚可，不過向職員申請物資，需要等待一段時間，曾在中午要求索取洗潔精、洗衣粉，惟待明日早上才收到。

吳小姐指，因檢疫緣故需在網上工作，但竹篙灣沒有WiFi提供，只能以自己的電話數據上網，網絡不穩，影響工作進度，明日終可如常上班，「最希望今晚可以同屋企人慶祝母親節。」

目前就讀中一的Crystal，返回家中第一件事會「食大餐」慶祝母親節。（李澤彤攝）

至於目前就讀中一的Crystal指，對於可以提早外出感到高興，「好開心，可以返學。」她直言最初接獲檢疫通知時，感到「有點無辜」，亦擔心影響到學業進度。不過，她認為政府人員安排略為混亂，「要催好耐先可以返嚟。」

對於隔離營中的膳食，她指質素尚可以接受」，「啲飯有啲硬而且有少少凍」，與家人二人同住一間房，她認為房間略為逼狹。她說，返回家中第一件事會「食大餐」慶祝母親節，亦會向媽媽贈送心意卡。