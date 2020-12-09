台23歲女被軟禁12年僅重74磅　涉案離異母稱自己遭繼父性侵留陰影

台灣彰化一名謝姓女子12年前離奇失蹤，直至近日才被揭發被46歲的林姓母親帶走軟禁，一直沒有上學及到醫院看病，連小學亦沒有畢業取文憑。她目前已經23歲，體重僅34公斤（約74磅）且有行為障礙。 警方表示，林婦因通緝案先到派出所錄口供，母女交由田中分局帶回後續偵辦。有律師指出，林婦已觸犯「準略誘罪」，最高面臨7年有期徒刑。

謝女父母於2008年離婚，她和兄長的撫養權歸父親，但母親竟趁探視時，將當年僅11歲的謝女帶走後失聯。謝父其後報警並控告林婦妨害家庭，但多年來音訊全無。

林婦將女兒帶走軟禁多年。（聯合報）

警方本月5日追查協尋失蹤謝女時，發現她曾在苓雅區高雄大順店購物消費，於是立即派員調查，翻查閉路電視後發現她購物後被母親開車接走，並循線確認林婦住在鹽埕區某大樓內。警方周一（7日）前往大樓帶走兩人。

林婦供稱，童年父母離異，自己跟隨母親改嫁結果被繼父性侵，因此擔心離婚後女兒跟隨前夫生活恐發生當年的悲劇，才帶走女兒要過新生活。

謝父表示，相隔12年再次相逢，女兒已不認得自己和兒子，兒子回家後更難過痛哭。

謝父表示，女兒已不認得自己和兒子。（中央社）

台灣《聯合報》引述政勤法律事務所律師黃瑋如指出，林婦將年僅11歲的女兒帶走，已經屬於準略誘行為，可能構成刑法中「準略誘罪」，或面臨7年以下有期徒刑，目前尚未逾20年的刑事追訴期，林婦未來需面臨檢警偵辦，負起相關的刑事責任。至於林婦帶走女兒及不讓她上學，則侵害前夫對於女兒的監護權，以及可能違反兒童及少年福利與權益保障法。

高雄市社會局家庭暴力及性侵害防治中心表示，謝女的戶籍在彰化，目前高雄市方面她的就學、社福等紀錄，目前正與彰化縣政府社會處保持聯繫，一獲知謝女的資料後會立刻從鄰居、大樓管理委員會等了解兩母女在高雄的生活狀況。

彰化縣府教育處指出，當初謝女未到校上學曾通報中輟，之後被列為失蹤人口，直到國民義務教育階段前，即滿15歲該學年度結束為止都未尋獲。若謝女有學習意願，後續可提供就學的相關諮詢與協助，如學力鑑定考試、補校入學等，助她獲取學歷認證，繼續升學。

（綜合報道）