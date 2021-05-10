增4宗輸入個案全部屬外傭　映灣園第11座、荃威花園R座周二再強檢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-10 17:01

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，截至今日（10日）凌晨零時，新增4宗確診個案，其中3宗從印尼抵港、1宗從印度抵港，全部都是外傭，另初步確診個案少於5宗，亦代表本港連續三日本地零確診。中心亦提醒，東涌映灣園悅濤軒第11座、荃灣荃威花園R座的居民，須於周二（11日）再接受強制檢測。

衞生防護中心今日截至凌晨零時，共新增4宗個案，全為外地輸入個案，至今本港個案累計11,812宗，包括11,811宗確診個案和1宗疑似個案。而3宗個案（#11809、11810、11811）均從印尼抵港，另1宗（#11812）則來自印度。衞生署補充，所有個案都是抵港外傭。

其中3人沒有病徵，分別為38歲女患者（#11809），居於灣仔帆船精品酒店；36歲女患者居於油麻地香港海景絲麗酒店（#11811）；36歲女患者居於西營盤華麗都會酒店（#11812）。而另一名25歲女患者（#11810）於5月3日出現病徵，居於九龍城富豪東方酒店（#11810）。

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衞生防護中心亦提醒，東涌映灣園悅濤軒第11座、荃灣荃威花園R座的居民，須於明日（11日）遵從強檢公告接受檢測。