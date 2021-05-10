主教山配水庫今年開放導賞團參觀　救世軍女童院、筱廬可原址保留

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-10 19:00

主教山配水庫早前險被清拆，後來因意外曝光而得以保留，立法會發展事務委員會今日（10日）開會討論文物保育措施。發展局局長黃偉綸承認，主教山配水庫事件並不理想，現時部門正檢討事件，冀配水庫可在今年內開放，市民可參加導賞團參觀。黃偉綸希望未來能開展地底構築物的評級，但要先製作相關名冊，然後再逐個檢視評級及保育，局方未來會進行相關工作。 當局亦透露，由私人擁有的歷史建築筱廬、前救世軍葵涌女童院，業主希望發展安老院舍，同意原址保留部份建築。

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主教山配水庫可參加導賞團參觀

發展局文物保育專員蔣志豪表示，希望今年內有限度開放配水庫，市民可參加導賞團參觀。發展局局長黃偉綸指，古蹟辦紀錄1,444幢歷史價值較高的建築作進一步評級工作，但當中並非地底構築物，「之前我哋有做一啲（地底構築物），但唔係好系統性。」

黃偉綸指，希望未來能開展地底構築物的評級，但要先製作相關名冊，然後再逐個檢視評級及保育，局方未來會進行相關工作。他承認，今次主教山配水庫事件並不理想，坦言需要改進，相關部門已正檢討，但有兩方面已加強工作，例如要求相關部門提供詳盡圖則或照片，而同事亦要盡量到現場視察。

發展局指，前救世軍女童院的三幢二級歷史建築將被原址保留，包括主樓、隊堂、車庫。（古諮會圖片）

筱廬擬發展安老院舍

前救世軍葵涌女童院的新業主，曾向城規會申請發展安老院舍。蔣志豪指，業主同意以寓保育於發展方式發展女童院，用地的三幢二級歷史建築將被原址保留，包括主樓、隊堂、車庫，並會活化成將來發展項目的一部份。

至於屬於三級歷史建築的筱廬，亦擬發展安老院舍。蔣志豪表示，筱廬的主樓及附屬建築物將被原址保留，並活化成將來發展項目的一部份。

發展局文物保育專員蔣志豪。（鄭子峰攝）

不理會是否有殖民地背景

立法會議員梁美芬形容，政府在主教山配水庫事件中出現「極大蝦碌」，又指過去曾有人問她為何對殖民地建築如此上心，又指該處是殖民地象徵，叫她不要再講。梁美芬說：「如果係咁，上海外灘都唔使保育。」另一議員葉劉淑儀亦問及，政府會否保育與英軍有關的設施。

蔣志豪表示，政府保育歷史建築時會「公公道道」，並持開放態度，不會考慮建築物是否擁有殖物地歷史，「最主要睇係香港歷史一部份。」他又指，現行的評級制度有專家參與，歷史研究亦會由古蹟辦做初步評級。

立法會議員梁美芬表示，過去有人指主教山配水庫是殖民地象徵，叫她不要再講。（鄭子峰攝）

北九龍裁判法院收逾30宗申請

至於早前活化作薩凡納藝術設計大學的北九龍裁判法院，由於院舍已停運，故裁判法院納入第六期活化歷史建築伙伴計劃。黃偉綸指，現時北九龍裁判法院已收到超過30個團體的申請，未來將會審視，料下年年中才完成評審。