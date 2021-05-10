數碼港擴建佔海濱公園用地　CEO：將改善草地、種植香港特有植物

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-10 19:10

立法會資訊科技及廣播事務委員會今（10日）討論涉款55億元的數碼港擴建計劃，包括佔用數碼港海濱公園約四分一用地興建辦公大樓。數碼港行政總裁任景信表示，擴建後數碼港對於公園的臨時管理合約，將轉為長期合約，更有資本投資去改善公園環境，包括草地；亦計劃增加種植香港特有品種植物。

政府早前預留55億元，用作擴建數碼港，利用海濱公園西北面一塊約1.6公頃的用地，興建一幢辦公大樓。數碼港海濱公園現時為不少人假日野餐、放狗的好去處。保險界議員陳健波同為附近大型屋苑（貝沙灣）業主立案法團主席，他問到當局計劃如何改善公園環境。創新及科技局局薛永恒回覆指，現時公園佔地6.4公頃，擴建後仍然保留約4公頃公園用地供居民使用，而新大樓亦會預留部分樓面面積用作公共空間。

陳健波追問數碼港方面會如何加強與當地居民溝通。數碼港行政總裁任景信表示，自2019年5月開始與南區區議會溝通，未來亦會繼續透過區議會與公眾交流、收集意見。他指，擴建方案採納了不少來自公眾及城規會的意見，包括在高度、保留空間方面。

任景信：將改善草地、種植香港特有植物

任景信又回應公園草地質素欠佳的問題，指擴建後數碼港對於公園的臨時管理合約，將轉為長期合約，更有資本投資去改善公園環境，包括草地；亦計劃種植香港特有品種植物，使公園更賦教育意義。

馬逢國：會議室十室九空、商場水盡鵝飛

體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國指，自己因公務經常到訪數碼港，發現園區公共設施如會議室等的使用頻率低，形容「十室九空、商場水盡鵝飛」，質疑當局為何計劃擴建及增加設施。任景信就回應指，疫情下園區內不少活動無法如常舉行，減少部分公用空間如會議室的使用率；但專門供初創公司使用的共享工作空間使用率已超過9成。