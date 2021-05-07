數字人民幣在港測試跨境支付　數碼港CEO：或取代市面電子錢包

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-07 17:31

中國人民銀行正大規模測試數字人民幣（e-CNY）的應用，本港亦是試點之一，主要測試相關跨境支付的應用。數碼港行政總裁今（7日）在活動中表示，電子支付業界正密切留意數字人民幣推出後的影響，料會大大改變電子支付生態，甚至取締不少部分市面上的電子錢包。

任景信論壇中表示，現時本港約六成、約380間金融科技公司都設於數碼港，當中包括不少提供電子支付方案的科技公司。對於數字人民幣將帶來的影響，任景信表示，不少業界都密切關注數字人民幣實際推出後會帶來的影響，不少人認為數字人民幣將用作直接兌換現有電子錢包中的不同代幣（token），如不同的消費代幣及電子遊戲幣。

他預料包括Alipay、微信錢包等應用，長遠或只能成為Payment Gateway（支付網關），或放置數字人民幣的數字錢包；現有電子支付生態或被大大改變，甚至被取代。

任景信（右一）表示，不少業界都密切關注數字人民幣實際推出後會帶來的影響，不少人認為數字人民幣將用作直接兌換現有電子錢包中的不同代幣（token）。（陳嘉慧攝）

香港中文大學工程學院副院長黃錦輝解釋，與現時炙手可熱的比特幣（Bitcoin ）不同，數字人民幣是由央行所發行的流通貨幣（M0）；技術上亦與現時電子錢包不同，數字人民幣可利用晶片，個人使用者不需連網也可交易。

香港亦是數字人民幣試點之一，金管局首席金融科技總監周文正表示，數字人民幣正正能解決以往跨境支付（款項流通）的問題，而金管局早前亦宣布與三大央行（中國人民銀行、泰國央行、阿聯酋央行）共同研究「多種央行數碼貨幣跨境網絡」，進一步推動多地數字貨幣合作。

對於數字貨幣會如何影響銀行業務，恒生銀行資訊科技總監江廣明指，無論是實體貨幣還是電子貨幣，銀行均希望參與，為客戶提供相關財富管理。