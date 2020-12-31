運輸署「出行易」可查小巴實時到站資訊　數碼港3綠Van線今起試行

政府於2018年的《施政報告》提到，將會推出專線小巴實時到站資訊系統，料2020年底陸續在小巴安裝相關裝置。運輸署表示，專線小巴實時到站資訊系統今日（12月31日）起，會在3條來往數碼港的專線小巴路線港島69、69A及69X試行，市民可於運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱相關小巴抵站時間，以便乘客計劃行程。

2018年的《施政報告》提到，政府會出資研發專線小巴實時到站資料收集系統，為全港約3,300部專線小巴安裝定位設備，預料今年底起，分階段推出專線小巴實時到站資訊，並期望在隨後兩年，全面覆蓋全港所有544條專線小巴路線。

運輸署表示，專線小巴實時到站資訊系統今日正式於3條路線試行，分別為來往數碼港及鰂魚涌（船塢里）的港島69、來往數碼港及香港仔的69A，以及來往數碼港及銅鑼灣（駱克道）的69X。

該署指，乘客可在運輸署流動應用程式「香港出行易」，查閱上述路線未來3班車的預計到站時間；相關數據亦會以機器可閱讀格式，透過資料一線通（data.gov.hk）發布予公眾免費使用。署方提醒，現有出行易用戶，須更新應用程式，才可取得相關資訊。

運輸署續指，正與系統承辦商監察系統運作，並會視乎表現，計劃於明年3月，進一步發放約70條路線的實時到站資訊。該署發言人稱，系統可配合乘客需要，方便市民出行和計劃行程，提升專線小巴業的形象和競爭力。