7.28上環暴動案　12被告指官偏頗求換更換　官明言對事不對人拒絕

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-05-10 17:44

前年7月28日港島有反修例示威遊行，上環發生警民衝突，23人被控暴動受審，聆訊今（10日）踏入第53天。12名被告的代表律師上周申請更換主審法官，指出法官陳仲衡過早否定辯方立場，嚴厲批評辯方律師，以及挖苦嘲諷他們，是為偏頗。陳官今於西九龍法院駁回申請，他表示是對事不對人，他亦持開放態度審理案件，沒有過早否定辯方導致審訊不公。

辯方律師投訴遭官挖苦嘲諷

7.28上環暴動案23名受審被告之中的12人透過律師，於上周五（7日）申請更換主審法官。該12名被告即張智麟、徐慶鈞、陳希雋、林少鋒、蔡澤新、楊智昇、黃頌恩、李少康、周錦濤、黃飛鴻、譚伊婷及黃柏賢。首被告張智麟的律師代表陳詞時指，陳官過早否定辯方立場及抗辯理由，嚴厲批評辯方律師，攻擊他們的專業操守，以及挖苦和嘲諷他們拖延案件，是為偏頗。申請方基於這三個理由，要求陳官避席審訊。

官稱提問只為了解盤問進度

陳官今裁決申請時指，本案審期為60天，現已步入第53日，認為案件管理是重要考慮。另一宗50日審期的案件緊隨開審，有本案律師負責該案，長時間審訊亦會為被告帶來沉重壓力。他強調持開放態度審理案件，處理是否有出現過暴動的爭議，他從沒表示控方舉證足夠，或過早否定辯方立場，相關提問目的是了解盤問進度。

強調對事不對人無敵視辯方

至於控方和辯方分別使用時間為6成多和3成多，陳官解釋雙方職能不同，也不可設下時限。被指他攻擊律師專業操守，陳官說他是對事不對人，認為辯方可省卻重複提問，不要拖延時間。陳官稱他對雙方均有否定和認同，並無偏頗，或採取極端不同態度，故沒有對介入審訊構成不公。他亦表示沒有敵視辯方，曾容許被告以身體不適、應考公開試及出席親人喪禮而缺席聆訊。因此，陳官駁回換官申請。

2019年7月28日港島區遊行的情況。(詳看下圖)

+ 7 + 7 + 7

案件渉24名被告

24名被告依次為張智麟（21歲，無業）、陳梓康（28歲，學生）、鍾泓洋（20歲，學生）、徐慶鈞（20歲，理髮師）、陳希雋（24歲）、崔耀明（21歲，學生）、林少峰（24歲，售貨員）、蔡澤新（40歲，技術員）、楊智昇（20歲，學生）、林勝如（19歲，文員）、黃頌恩（22歲，學生）、黃錦珊（20歲，文員）、李少康（21歲，學生）、周錦濤（18歲，無業）、莫卓輝（33歲，文員）、黃飛鴻（19歲，無業）、簡健煌（24歲）、張嘉聰（20歲，學生）、譚詩妙（23歲，文員）、羅萬泳（22歲）、蔡寶如（23歲）、譚伊婷（25歲，文員）、陸映慧（27歲）、黃柏賢（21歲，學生）。

控罪指，他們於2019年7月28日在西邊街和皇后街之間近德輔道西一帶，與其他人參與暴動。第4被告徐慶鈞另被控無牌管有無線電通訊器具罪；第15被告莫卓煇則另被控襲擊總督察鄧智兆。第17被告簡健煌早前認罪，其餘23人則否認所有控罪。

案件編號：DCCC871/2019