17人屬變種病毒密切接觸者暫不能回家　須完成21日檢疫

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-10 23:27

本港新冠肺炎疫情持續，荃威花園R座及康怡花園N2座居民昨日（9日）獲安排陸續回家檢疫，不過小部分檢疫人士未能回家。衞生署晚上解釋，當中有17人與N501Y變種病毒患者居於同幢大廈，為確診個案的密切接觸者，需要在檢疫中心檢疫21日，直至限期屆滿。

▼5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家▼

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2300再次檢測呈陰性已離開檢疫中心

政府日前改變涉及變種病毒個案檢疫安排，若大廈出現感染源頭不明的變種病毒患者，同廈住戶不會再被列為密切接觸者並送往檢疫中心。荃威花園R座及康怡花園N2座的住戶昨日下午，已陸續獲安排乘搭旅遊巴回家。然而是次安排卻出現漏網之魚，被揭發今日仍有多人未能「獲釋」。

衞生署表示，行動涉及超過2,300人，經再次檢測並取得陰性結果，已離開檢疫中心。惟當中有17人，與N501Y變種病毒患者居於同幢大廈，為確診個案的密切接觸者，需要在檢疫中心檢疫21日，直至限期屆滿。

▼5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中▼

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衞生署：民安隊已加派人手應付

衞生署指，鑑於小部分檢疫人士，有需要接受多於一次病毒檢測，因此他們及同住家人須等待新的檢測結果，獲得陰性方可離開。此外，由於涉及人數眾多，核對身份和相關文件需時，部分檢疫人士未能同一時間離開。而負責場地管理的民眾安全服務隊，已加派人手應付，以提供適切的協助，及盡快回應檢疫人士的要求。

衞生署又指，截至今日晚上7時，尚餘約20人在取得陰性結果後，正獲安排離開。而離開的檢疫人士，仍需於患者離開大廈當日計起，第3、7、12及19日接受強制檢測，亦需自我監察直至21日限期屆滿。