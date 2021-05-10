荃威花園5住客今晚「獲釋」回家　斥當局失誤︰變咗我做埋你嗰份

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-10 21:25

荃威花園R座及康怡花園N2座因有外傭確診變種病毒株，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府調整檢疫安排，只要檢測結果是陰性便能離開，居民昨日（9日）獲安排陸續回家檢疫。不過服務荃威花園的區議員趙恩來，以及服務康怡花園的區議員魏志豪均表示，收到住客的求助，指今日(10日)仍滯留檢疫中心。 荃威花園R座有5名住客今晚約8時半終返抵住所，當中黃先生稱雖然理解當局人手不足，但完全沒有任何通知，令心情非常急躁。他直言不會接受特首林鄭月娥的感謝信。「唔係我自己主動去問，係應該你通知我，依家變咗我做埋你嗰份嘢。」

▼5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家▼

+ 2 + 2 + 2

區議員︰不排除荃威多過兩戶滯留

政府日前改變涉及變種病毒個案檢疫安排，若大廈出現感染源頭不明的變種病毒患者，同廈住戶不會再被列為密切接觸者並送往檢疫中心。其後，荃威花園R座及康怡花園N2座的住戶昨日下午，已陸續安排乘搭旅遊巴回家。

然而是次安排卻出現漏網之魚，區議員趙恩來表示，截至今日晚上7時，仍有兩戶住客共5人，正執拾行李等待出營。他指，衞生署於今早9時已派員為該批住客登記資料，讓啟德個案追蹤指揮中心處理離營文件，但不解為何事隔大半日，住客仍未能出營，沒理由政府沒有該批住戶的資料，斥政府朝令夕改，「睇到係完全冇任何準備！」

趙續指，衞生署直至現在仍未向他交代細節，只能依靠滯留住客提供資訊，「唔知點解甩咗佢哋，唔知點解冇佢哋資料。」他更指，不排除有住戶未得知消息，沒有與他聯絡，「冇搵我嗰啲唔敢寫包單，唔排除多過兩戶。」

▼5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中▼

+ 3 + 3 + 3

區議員料康怡約10人尚未撤離

而東區區議員魏志豪則透露，截至今日晚上7時，康怡花園N2座2個家庭共4名居民正準備離營。根據康怡花園管理處登記的數字，估計仍有約10多人尚未撤離，包括約10名住客、約4名清潔人員及保安。他指，不排除部分人士離營後未通知屋苑，但他認為可能性較低，因當局安排旅遊巴直達大廈門外，大廈保安會作簡單統計；同時住客手持多箱行李，理應直接上樓回家。

魏又指，昨日傍晚大約仍有30多人仍未完成登記，無奈滯留於營內，「搵我嗰啲陸續走得，唔搵嘅就冇消息。佢哋開頭以為都係遲少少，之後先開始求助。有個噚晚見到新聞話全部人返晒屋企，就問咁我哋係咩嚟㗎？」

滯留居民黃先生今早接獲傳媒查詢時表示，昨日多次致電當局查詢，只獲正在跟進的回覆，一直仍留在竹篙灣隔離營。他與母親於上月18日已接種兩劑疫苗，沒想到被安排入住檢疫中心；又指二人的檢測結果是陰性，看到其他住客昨日能開心離營，及時慶祝母親節，他們卻被困於房內，形容情況淒涼。

不接受林鄭感謝信︰你正常畀我返屋企可能會多謝

其後黃先生於晚上8時半終於「放監」，回到荃威花園R座。他指，雖然理解當局人手不足，但完全沒有任何通知，令心情非常急躁，擔心自己被遺忘。其後他不厭其煩致電詢問情況，終能離開隔離營。

下下我自己去問幾時走得，全部要我自己Check返先知。唔係我自己主動去問，係應該你通知我，依家變咗我做埋你嗰份嘢。 荃威花園R座居民黃先生

黃續指，今日派飯時觀察到有2至3人仍未撤離，又指隔離營的白飯沒水份，份量不足，在飯後一小時仍需吃杯麵飽腹，其後在食物中毒的新聞報道後才改善了一點。問到會否閱讀特首林鄭月娥的感謝信，他直言「我唔想睇，你照正常畀我返屋企，我可能會多謝。依家我唔會多謝！」