公屋輪候時間飆至5.8年創22年新高　單身長者平均要排3.6年才上樓

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-11 14:35

公屋輪候時間再惡化！房委會公布截至3月底最新數字顯示，一般申請者的平均輪候時間為5.8年，較去年12月底再升0.1年，創22年新高。至於長者一人申請者的平均輪候時間，最新數字亦高達3.6年，較去年多0.2年。

房委會公布截至3月底最新數字顯示，一般申請者的平均輪候時間再增0.1年，最新數字為5.8年。（資料圖片）

房委會指，在2021年3月底，合共有153,300宗一般公屋申請，而配額及計分制下的非長者一人申請亦有100,500宗，即合共有25.38萬宗申請。雖然前者較去年12月底少600宗，但後者卻增加了1,000宗。

至於輪候時間方面，一般申請者的最新平均輪候時間為5.8年，而長者一人申請者的平均輪候時間為3.6年，兩者的平均輪候時間較上一季分別上升0.1年和0.2年。

房委會指，駿洋邨及暉明邨入伙手續陸續完成。在2021年第一季中獲得編配的一般申請者共4,000宗，而獲得編配的長者一人申請者，亦由上一季的600宗上升至700宗。

1998年曾達6.6年高位

根據過往數字，1998年公屋輪候平均輪候時間曾達6.6年歷史高位，翌年則下跌至6年，2000年減至5.2年。換言之，現時的輪候時間重回5.8年的高位，再創22年新高。