黃偉綸：8組棕地群可建2萬伙公屋單位　盼6年內生地變熟地

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-04-21 13:49

立法會今天（21日）召開大會，多名議員就發展棕地向政府提書面質詢。發展局局長黃偉綸指，規劃署於前年檢視首階段160公頃棕地，物色並公布八組位於元朗、屯門及大埔、可在短、中期作較高密度公營房屋發展的棕地群，各棕地群的可行性研究預計將於2022年左右陸續完成，粗略預計共可提供超過20,000個公營房屋單位，期望在大約6年內將「生地」變成「熟地」。

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引《收回土地條例》收10幅私人土地 將盡快公布檢視結果

黃偉綸回應工聯會麥美娟的書面質詢時指，當局已就八組棕地群進行可行性研究，包括探討發展公營房屋項目的可行性和發展參數，檢視及建議需要提升的交通運輸、雨水排放、排污及食水供應等基礎設施，現階段八組棕地群粗略預計共可提供超過20 000個公營房屋單位。這估算數字是根據《香港規劃標準與準則》鄉郊地區的最高住用地積比率 3.6 倍作為假設。

黃偉綸表示，現階段期望在大約6年內將「生地」變成「熟地」，即完成工程可行性研究、詳細設計、改劃、收地、清拆、土地除污及平整工程，以將土地交付相關機構興建公營房屋，以增加短中期供應，爭取首批單位由工程可行性研究起計大約10年內(即2030-31年起)陸續落成。

工聯會郭偉强關注政府就發展私人土地的工作，黃偉綸表示，發展局已選取十組私人地塊作有關檢視，評估這些土地是否適合作公營房屋發展，相關檢視工作已接近完成，發展局將於短期內公布檢視結果。對於適合作公營房屋發展的地塊，政府會按現有機制運用《收回土地條例》(第124章)收回涉及的私人土地。

麥美娟關注8組棕地群的研究進度。（李澤彤攝）

2月恢復私人協約方式建丁屋申請 半個月收30宗申請

經民聯石禮謙關注古洞北及粉嶺北新發展區的進度，認為政府考慮透過修訂新發展區內私人地段契約的方式，委託有關地段的發展商在毗鄰該等地段的地點進行基建工程(例如興建連接道路)，然後將設施移交政府，藉此加快落實新發展區的住宅發展，

黃偉綸回應指，新發展區内的基建設施，包括道路，現時是由土木工程拓展署統籌設計和興建，若交由個別發展商興建，未必更有效率或更具成本效益，倘若費用從構成政府收入的地價中扣減，是否符合成本效益亦涉及是否善用公帑的考慮，儘管如此，當局會在處理修訂契約（包括原址換地）申請時充分探討可行建議。

鄉議局主席劉業強在書面質詢關注丁屋審批情況。劉業強指，高等法院上訴庭於早前裁定以「私人協約」及「換地」兩種方式興建丁屋屬合法合憲，政府隨後即恢復接收和處理上述申請，他關注恢復接受申請後的申請個案宗數。黃偉綸答覆立法會時指，自今年2月22日至3月11日，共收到30宗以私人協約方式申請興建丁屋的申請，另收到70宗免費建屋牌照方式建丁屋的申請。