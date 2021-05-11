智障巴裔漢警署外燒膠袋　手持公仔被捕　官指情況特殊判更生中心

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-11 18:26

前年9月有示威者在旺角警署外聚集，中度智障的巴基斯坦裔青年，涉燃點膠袋企圖焚燒警署門外的鐵閘，以及以行山杖擊打交通燈，他早前承認企圖縱火及企圖刑事損壞罪。法官今日（11日）判刑時指，其行為無礙公眾安全，對財物損傷輕微，認為他單純天真，不但案發後在夾公仔機遺下面罩、T恤，被捕時更仍手持公仔，考慮所有情況後，終決定判他入更生中心。法官判刑後向他表示，縱火是嚴重罪行，一般要判監數年，惟法庭考慮到其特殊情況，已盡量輕判，勸勉他日後要好好生活。

被告Hamaad Mahmood（19歲，無業），涉於2019年9月5日在旺角警署正門外企圖用火損壞屬於政府的鐵閘，以及在太子道西和彌敦道交界企圖損毀交通燈。

親友指被告單純易受人影響

辯方求情指，被告為中度智障人士，兒時在特殊學校就讀，2012年患腦癎症，2018年便輟學，他對於管理情緒有困難，也有過度活躍症等，遭社會排擠及否定，以致他出現心理問題，當時亦是受社會氣氛所影響。親友的求情信指他單純，易受人影響，現感到後悔。

犯案後往夾公仔

法官李俊文判刑指，縱火是嚴重罪行，惟被告情況較特殊，被告在眾目睽睽、且有警員在附近下犯案，其行為對公眾安全無礙，對財物損傷輕微。再者，他在干犯企圖縱火後，在夾公仔機遺下了面罩、T恤，被捕後仍拿著公仔，其單純天真可見一斑，最終認為判他入更生中心較為適合。

官指縱火嚴重但被告情況特殊

李官判刑後對被告表示，縱火屬嚴重罪行，一般而言要判監數年，但考慮到其特殊情況，已盡量輕判，望他在更生中心守規矩、聽話，或數個月便可獲釋，日後要好好生活，亦提醒他這是最後一次機會。

被告點燃膠袋後已迅速被撲滅

案情指，當晚有人在旺角警署外聚集，警方在警署外架設水馬和金屬大閘，被告燃點膠袋放在保安金屬大閘後離開，有新聞片段拍攝到事發經過，警員從警署步出用滅火筒救火，大閘並無損毀。他其後將一個載有3M口罩連濾罐和黑色長袖T恤的紅色膠袋，放置在彌敦道一間店內的夾公仔機上。

被告被捕時手持公仔

當晚稍後時間，有警員目睹被告在太子道西和彌敦道交界，用行山杖擊打一組交通燈，歷時約3分鐘，之後他往弼街方向逃跑。凌晨有警員在旺角港鐵站見到被告，當時手持公仔的他在彌敦道遭拘捕。

案伴編號：DCCC500/2020