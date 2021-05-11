竹篙灣隔離｜荃威花園檢疫居民力數港府三宗罪　「仲慘過坐監」

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-05-11 20:53

早前被送入隔離營的荃灣荃威花園R座居民今日(11日)進行覆檢，不少市民都對隔離營的生活抱有怨言。除食物質素外，有居民指，隔離營的求助熱線長期「打唔通」，打了12時始有人接聽，遇到問題時求助無門；亦有居民指出隔離營的職員態度差，不理會入營的人，「好似當我哋發瘟咁」。

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

荃威花園R座早前有人感染變種病毒，居民被強制送往竹篙灣檢疫中心隔離，後來因政府更改安排，檢測結果為陰性便可陸續離開。而已回家的居民，需於今日(11日)接受覆檢，記者下午到場觀察，不少居民對隔離營的生活抱有怨言。

熱線長期無人接聽 遇問題求助無門

居民陳先生進入隔離營後，認為冷氣被太厚，打算致電支援熱線希望可獲安排更換，但支援熱線卻長期沒有回應，「由朝早八、九點打，打到夜晚八、九點先打得通，打咗20幾次」，而當職員送來的新被又較為細少，令陳生需要「縮埋嚟瞓」，但由於尋找職員協助太困難，所以未有再尋找職員更換。

陳先生續指，隔離營安排食物的時間不合適，他指出三餐的送餐時間分別為早上8時、中午12時及晚上6時，認為早餐及晚餐太早派，「都未起身就凍咗」。至於食物質素方面，他亦有所怨言，他舉例指，其中一晚的蒸水蛋晚餐，只有兩塊兩寸乘兩寸的水蛋，質素需要改善。

▼5.4荃威花園R座先封區檢測▼

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隔離營生活有如坐監 「啲職員唔會睬你」

同樣被送入竹篙灣檢疫中心的關先生則認為，隔離營中的生活如同坐監，「當你犯咁，唔睬你㗎啲人」。他指，營內職員的態度差，如其中一次交回唾液樣本時，忘記將樣本瓶放進膠袋，職員便馬上退後喝止他「唔好埋嚟」。關先生說，「啲職員好似當我哋發瘟咁」，而有一晚因發生食物中毒事件，整晚未有膳食送到，直到大約晚上9時半才獲發數個杯麵，但從來沒有任何職員向他們作出解釋。

姚女士指出她與兒子一同入竹篙灣隔離營，但一同進入的鄰居卻早已獲準回家，在兒子不停致電查詢後才獲安排出營，但其間未有收到任何通知及解釋。(李澤彤攝)

另一居民李太太對隔離營中的食物大感不滿，形容有如「醫院餐」。她指出，供應商提供的食物淡而無味，「有日啲野食仲酸酸地，都即刻唔敢食」；居民姚女士亦認為，營內食物只用滾水淥熟，故完全無味道。

姚女士則指出，她與兒子一同獲安排入竹篙灣隔離，但同時入營的鄰居，早已獲准回家，她要在兒子不停致電查詢後，才獲安排離營，但未有收到任何通知及解釋。