消息：檢疫中心飯盒每個或低於30元　供應商煮好至送到須30分鐘內

撰文： 陳淑霞 最後更新日期： 2021-05-10 18:23

竹篙灣檢疫中心日前疑出現集體食物中毒事件，亦有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳，網上更流傳多張飯盒照片，其中質感形同灰黑色磚塊的「粟米肉餅」飯更引起嘩然。 有飯盒供應商透露，檢疫中心的飯盒供應並非公開招標，而是由政府主動邀請部份業界參與競投，條款列明需包辦一日三餐及樽裝水，另需安排專人送飯，及自行承擔運輸物流費用，估計中標的供應商以「價低者得」投得合約，相信每個飯盒連同人工及運送成本，最低消費約30多元，但中標者出價或更低，明顯需要「睇餸食飯」：「將個報價壓縮到咁低，質素自然會唔好。」 政府消息則透露，合約有指定膳食需在「出貨後30分鐘內」運抵檢疫營，另需妥善以保溫箱裝載飯盒等，以確保食物安全。

竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：

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丹尼食品已被撤換

衞生署經傳媒查詢後始披露，竹篙灣檢疫中心的飯盒承辦商為「丹尼食品有限公司」，翻查資料，該公司兩年前原來曾供應變質飯盒，致多名小學生腹瀉不適。衞生署日前表示，供應商已撤換為「美味王餐飲管理有限公司」。

「丹尼食品有限公司」於2001年創辦，屬行內規模較大的飯盒供應商，另有生產湯包及盤菜等。根據食環署資料顯示，「丹尼食品」領有食物業牌照，屬獲准供應午餐飯盒的食物製造廠。

變種病毒攻入本港，多幢大廈包括荃威花園R座及康怡花園N2座住戶，均一度需撤離至竹篙灣檢疫中心。(資料圖片)

政府揀承辧商入標 成本包運送費

有行內人士表示，過去曾收到政府電郵招標邀請承檢疫中心膳食，但當中附帶不少條款限制，除需包辦一日三餐外，亦需提供飲品包括樽裝水，另需派專人赴現場「Clean Zone」(無菌空間)派送飯盒。

消息人士：政府只考慮價低者得 飯盒營養價值非關鍵因素

業界消息人士表示，計算食材價格、製作成本及運輸費後，估計每個飯盒最低消費約30多元，他推算中標者出價或更低，「用廿蚊(整一個飯盒)基本上係無可能，飲品同個飯盒兜都要錢，咁嘅價錢只會質素差。」他相信，政府考慮時僅著重價低者得，至於飯盒營養價值並非關鍵因素，「最緊要係夠平。」

他又指，供應予檢疫中心的膳食，製作流程與製作學校飯盒基本相同，「都係咁樣做」。據了解，丹尼食品的廠房有一定規模，「應該應付得到。」該行內人士又表示，製作飯盒流程爭分奪秒，一般是「即製即走」，「做起咗就喺熱櫃出櫃，即刻安排運送」，他推測今次食物中毒事件或與儲存方法有關，「可能出廠之後擺咗好耐都未定。」

竹篙灣檢疫營膳食質素欠佳，其中質感形同磚塊的「粟米肉餅」飯更引起網民嘩然，涉事承辦商為「丹尼食品有限公司」。（荃灣區議員趙恩來提供）

至於食物質素方面，他指據網上圖片而論，其品質不敢恭維，「見到起晒泡，基本上已唔合規格，如果係我哋，已經會扔咗佢。」

政府有規定飯盒保溫安排 完成製作後要30分鐘內運抵檢疫營

政府消息人士透露，當局原本打算啓用後備的八鄉少年警訊永久活動中心，以及西貢戶外康樂中心，以增加檢疫容量，並已展開膳食供應「緊急招標」，當中已設定「指定餐單」，亦有規定飯盒鹽、油、糖標準，另亦要求承辦商遵從食物安全程序，包括使用專業保溫箱裝載飯盒，確保食物保持在攝氏60度或以上，或低於4度。

而運載包裝食物及非食品類物品時，亦需分開處理，避免交叉感染。此外，食物完成製作後需在30分鐘內運抵檢疫營，以確保食物品質，但最終交付時間可再作商議，惟需事先獲政府部門批准。

不過，隨著港府日前改變變種病毒患者居住疫廈的檢疫新安排後，檢疫需求大幅回落，兩個後備的檢疫營亦未需要即時啓用。

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

稻苗學會主席徐汶緯於電台節目表示，相信今次事件是於物流配送出現問題，他指業界在大嶼山無食物製造廠，前往竹篙灣檢疫中心需時，加上天熱及未必即時派送，可能令食物品質出現問題，認為情況不理想。

他亦指政府招標是價低者得，估計檢疫中心飯盒中標價最多30多元，不少業界都不願意投標，又指如果要保持「一般質素」，最少40至45元一個飯盒始算合理。

衞生署發言人今日回覆查詢時表示，署方按照政府採購的規例和守則邀請多間供應商進行報價，以採購相關服務。發言人表示，不宜透露合約內容及價格，以免影響政府的議價能力。