竹篙灣疑爆食物中毒　供應商丹尼食品首開腔：當日未接獲同類報告

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-10 19:48

早前竹篙灣檢疫中心有多名市民出現集體肚瀉徵狀，疑集體食物中毒，或與膳食承辦商丹尼食品有限公司提供的「粟米汁撈長通粉」及「蘿蔔豬肉飯」有關，衞生署事後即撤換膳食承辦商。 涉事的丹尼食品今（10日）終開腔回應，稱發生集體食物中毒當日，公司亦提供膳食及餐盒予15間機構，未有接獲同類型意見反映。

▼竹篙灣檢疫中心膳食▼

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丹尼指同日供應食物予另15間機構

竹篙灣檢疫中心膳食問題引起社會關注，有檢疫人士更出現肚瀉徵狀，40人懷疑集體食物中毒。衞生署事後把竹篙灣和鯉魚門公園及度假村檢疫中心的本地膳食承辦商，改為美味王餐飲管理有限公司。署方又指，會繼續密切監察外判承辦商的服務質素，並會嚴肅跟進收到的投訴。

丹尼食品今日傍晚稱，自5月5日起，每天平均供應約7,000盒餐盒，提供指定餐款的早餐、午餐、晚餐及臨時加餐，以指定包裝形式運送至檢疫中心，並交予營方負責派送。檢疫中心住戶疑出現食物中毒當日（即5月6日），亦提供膳食及餐盒予15間機構，未有接獲同類型意見反映。

發言人又指，食環署已於5月7日下午到場調查，現仍在調查階段，同日晚上起，該公司已沒有供應竹篙灣檢疫中心的膳食，當天晚餐餐盒由另一膳食承辦商供應。丹尼食品沒有回應檢疫者對膳食質素連串指控。

衞生署表示，當局按照政府採購的規例和守則邀請多間供應商進行報價，以採購相關服務，署方不宜透露合約內容及價格，以免影響政府的議價能力；該署表示，會繼續密切監察外判承辦商的服務質素，並會嚴肅跟進收到的投訴。