衞署撤換竹篙灣「劣食」供應商丹尼食品　曾供變酸飯盒致學童腹瀉

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-05-10 15:30

變種病毒殺入社區，早前多幢大廈全數居民被送入檢疫中心隔離，期間竹篙灣檢疫中心有多名市民出現集體肚瀉徵狀，疑集體食物中毒，或與膳食承辦商丹尼食品有限公司提供的「粟米汁撈長通粉」及「蘿蔔豬肉飯」有關。該承辦商供應的極硬「粟米肉餅」及狀似嘔吐物的餸汁亦引起網民熱議。衞生署事後即撤換膳食承辦商。 翻查資料，該公司是學校飯盒供應商之一，兩年前曾供應疑變壞的午餐飯盒，導致至少多名學童用膳後肚痛或腹瀉。

▼竹篙灣檢疫中心膳食▼

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竹篙灣檢疫中心膳食問題連日來引起市民熱議，有檢疫者形容是「非正常人可下咽的丹尼飯盒」，更有市民出現集體肚瀉徵狀，懷疑集體食物中毒。有市民今早（10日）在電台節目表示，其家人進食飯餐後肚瀉，經投訴後才改為提供杯麵，其後再提供熱餐，未有再出現不適；另有居民不滿飯餐的米飯呈黃色，其家人進食後出現輕微不適。涉事的膳食承辦商是丹尼食品有限公司（下稱丹尼）。《香港01》正向丹尼查詢膳食安排。

衞生署回覆指，仍在進行流行病學調查，但竹篙灣和鯉魚門公園及度假村檢疫中心的本地膳食承辦商已改為美味王餐飲管理有限公司（下稱美味王） 。問及招標程序及合約要求等，衞生署僅表示按照政府採購的規例和守則採購相關服務，會繼續密切監察外判承辦商的服務質素，並會嚴肅跟進收到的投訴。

曾供變壞飯盒 致學童肚痛或腹瀉

翻查資料，丹尼是本港四大學生飯盒供應商之一，2019年曾因派發疑變壞的午餐飯盒，導致上水東華三院馬錦燦紀念小學至少20名學童吃下後肚痛或腹瀉。該公司曾接受訪問指，每天為約100間學校供應超過3萬飯盒，堅稱學生飯盒衞生最重要，其次是營養及味道，最後才是價錢。受疫情影響，丹尼去年曾透露停課安排導致零收入，部分員工更須停工。

參考丹尼去年底提交的學校午膳供應商營運資料，稱由註冊營養師及行政總廚團隊編制餐單，並每日安排新鮮蔬菜到校，於學校進行即場烚菜。

設中央廠房 自動化生產

丹尼自2001年成立，有多年提供餐飲經驗。官方網站資料顯示，該公司在葵涌自設二萬平方呎的現代化中央生產廠房，採用自動化生產流程，專門製作不同類型食物，採用單一流向的製作流程，以防生、熟食物交叉感染，並指「堅持每日新鮮製作優質美味的飯盒，以確保午膳達到新鮮營養的標準」。

至於目前檢疫中心膳食承辦商美味王，業務遍及學校、政府、機構，亦提供到會服務，分別為消防處、警務署及懲教署提供膳食服務，4份合約合共涉及金額接近1億元。

5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家