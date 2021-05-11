大坑真光幼稚園等27校爆流感須停課強制檢測　曾到3場所要覆檢

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-11 23:57

本港新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局今晚（11日）公布強制檢測公告，其中27間學校，因爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，包括港島大坑道50號香港真光中學（幼稚園）及深水埗海麗街瑪利諾神父教會學校(小學部)。根據公告，任何在4月28日至5月11日，曾身處上述地點逾2小時的人士，須於5月14日（本周五）或之前接受檢測。 此外，任何於5月9日至11日，曾身處灣仔軒尼詩道458-468號金聯商業中心13樓、灣仔入境事務大樓8樓、於4月22日身處荃灣荃景圍187號荃威花園E座天韻琴行，上述3個地點逾1小時的人士，須於5月14日或之前接受檢測。這三個地點涉及染變種病毒的菲傭個案。 而根據衞生防護中心最新的檢疫安排，於半山堅尼地道8號居住及工作的人士，明日（12日）須接受強制檢測。政府亦將於明日，在大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校，增設流動採樣站。

▼5月11日強制檢測學校名單▼

食衞局今晚公布，因應早前涉及N501Y變種病毒株的本地個案，曾於指明地方身處逾1小時的人士，須於5月14日或之前接受強制檢測。其中包括︰1) 5月9日至11日曾身處灣仔軒尼詩道458-468號金聯商業中心13樓、灣仔告士打道7號入境事務大樓8樓；2) 4月22日曾身處荃灣荃景圍187號荃威花園E座天韻琴行。

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深水埗瑪利諾神父教會學校(小學部)納強檢

另外，由於本港有27間學校，爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，與新冠病毒病徵相似。因此為謹慎起見，亦被納入今日的強制檢測公告，衞生防護中心將直接向學校提供糞便樣本瓶，或深喉唾液測試樣本收集包，學校需停課5日。

而任何於4月28日至5月11日，曾於該批學校身處超過2個小時的人士，須接受強制檢測。其中20間為幼稚園或幼兒學校，位置遍佈港島、九龍及新界，包括灣仔聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園、大坑道50號香港真光中學（幼稚園）、鴨脷洲海怡半島右思維國際幼兒園暨幼稚園等。餘下全為小學佔7間，包括深水埗瑪利諾神父教會學校（小學部）、西灣河韓國國際學校（只包括小學）等。

涉及N501Y變種病毒株確診本地個案的檢疫安排（政府新聞處圖片）

衞生防護中心早前更新涉及N501Y變種病毒株個案的檢疫安排，於半山堅尼地道8號居住及工作的人士，明天須接受強制檢測。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至5月12日)▼

而政府將於明日在大圍香港中文大學校友會聯會張煊昌學校，增設流動採樣站。政府亦準備在未來數個周末，增設多個流動採樣站，以便滿足外籍家庭傭工的檢測需求，詳情容後公布。

若連同21間社區檢測中心，全港各區明日合共有38個社區檢測中心及流動採樣站，為須接受強制檢測的人士提供免費服務。