兩間幼稚園爆上呼吸道感染　共46名學童染疫　早前已強檢

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-10 20:17

衞生署衞生防護中心今日（10日）調查，兩宗上呼吸道感染爆發個案，涉及兩間分別在黃大仙區及深水埗區的幼稚園，共有46名學童出現發燒和喉嚨痛等病徵。由於兩間幼稚園分別於本月10日及4月22日被納入強制檢測公告，防護中心已要求有關幼稚園停課至少5日以進行清潔。

由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，故兩間幼稚園早前已列入強制檢測名單上。（資料圖片 / 黃寶瑩攝）

兩間幼稚園分別為鳳德邨保良局金卿幼稚園，以及海麗商場仁愛堂龐盧淑燕幼稚園。其中仁愛堂龐盧淑燕幼稚園共有13男9女染病，包括出現咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛的病徵。他們的最早發病時間為4月20日，當中20人已經求醫，其中一人需入院並已出院，全部人情況穩定。

至於鳳德邨保良局金卿幼稚園，則有9男15女染病，同樣出現咳嗽、流鼻水、發燒和喉嚨痛等病徵，最早發病日期為5月7日。當中15人已經求醫；全部情況穩定，無需入院。

涉事幼稚園會停課至少5日

由於上呼吸道感染的徵狀與新冠肺炎相似，故兩間幼稚園早前在4月22日及5月10日已列入強制檢測名單上，以排除感染新型冠狀病毒的可能性。防護中心亦已要求有關幼稚園停課至少5日以進行清潔及執行強制檢測公告。