變種病毒｜消息：菲裔護士胞兄初步確診　群組增至10人染疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-12 01:26

變種病毒群組再增一人初步確診。據了解，首名社區變種病毒本地患者、菲律賓裔女護士（#11672）的胞兄，今天（11日）在檢疫中心再次接受檢測，樣本終驗出陽性結果，即他列為確診，本地零確診或再斷纜。他無出現病徵，CT值超過30，代表病毒量少，抗體檢測結果呈陰性，料由被胞妹傳染，再可能再傳染三名菲傭朋友。

連同早前驗出有抗體的患者女友，此群組累計10人染疫；當中8人為親友關係，2人屬映灣園菲傭患者的僱主家庭。

涉興華邨及深水埗兩次家庭聚會

菲裔女護士（#11672）疑被由杜拜抵港的印度裔男友人（#11643）傳染，後者為本港首名社區變種病毒患者，男方在4月17日列確診個案，女方在4月18日上榜。他們二人在4月13日一同到柴灣興華（二）邨豐興樓的女方母親家中吃飯，同場還有女患者的胞兄及其女友，以及胞兄兒子。

胞兄一家人又於4月18日在深水埗福榮街37號的家中開生日派對，邀請三名任菲傭的朋友出席。三名菲傭其後確診，她們在映灣園第11座、康枱花園N2座及薄扶林豪峰工作，三幢大廈的居民曾一度被送往強制檢疫。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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女護士兄未有抗體 姪仔仍在檢疫

女護士及男友人一直沒有披露行蹤，至康復出院才擠牙膏分三日透露，包括該兩次聚會及。女護士母親（#11800）上周送院檢測後列確診，衞生署推斷三名菲傭由女護士兄長一家傳染，但他們送往檢疫後，病毒檢測卻呈陰性，兩個群組未連繫上。

衞生署衞生防護中心今日公布，女護士胞兄的女友對新冠病毒抗體測試結果為陽性，但病毒檢測結果呈陰性，顯示她曾於近期感染新型冠狀病毒，並已康復。據了解她也是染變種病毒。

至晚上，消息指其胞兄在檢疫中心接受檢測時，終驗出陽性結果。他無出現病徵，CT值超過30，抗體測試結果為陰性，其子（女護士姪仔）無確診，仍在檢疫中。因此三名菲傭由其胞兄一家傳染可能性極高，不屬源頭不明個案。

整個變種病毒群組增至10人染疫，當中8人為女護士親友，另兩人則是＃11773染疫菲傭、居映灣園第11座的女僱主及其10個月大女兒，料屬第四代傳播。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

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女護士胞兄及女友約20朋友及兩公司同事檢疫中

女護士胞兄、女友及兒子於亦於4月25日和5月1日兩度到深水灣泳灘聚會，合共約20人須送住檢疫中心，當中暫未有染疫。男患者於置地廣場麥包店Urban Bakery Works工作，其女友則於置地太子的超市Oliver's the Delicatessen工作，兩店員工上周已被送往檢疫。

▼中環Oliver's the Delicatessen及Urban Bakery Works員工須檢疫▼

▼5月5日近午夜，康怡花園N2座居民撤離檢疫▼

▼5.2大批外傭到維園排隊 強制檢測▼