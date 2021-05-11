變種病毒｜隔離營安排混亂　荃威住戶被滯留：檢疫中心話無我資料

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-05-11 10:40

荃灣荃威花園R座及東涌映灣園因有人感染變種病毒，居民早前被送往檢疫中心，但後來政府更改安排，只要檢測陰性便能離開，居民數天前陸續返回住所。 不過，映灣園住戶今日（11日）在電台節目指，當初一家四口入營，只有一人可準時離開，其餘三人被繼續留在隔離營，直至昨日才能回家。他批評安排混亂，更諷刺是他回家後再接到民安隊通知稱仍未收到離營文件：「文件（解除隔離通知書）已經係我手上......民安隊甚至唔知我哋已經走咗。」 亦有荃威花園住戶批評整個撤離安排「超級混亂」，檢疫中心稱沒有他的資料，撤離名單沒他的名字，令他昨日才回家。

▼5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家▼

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映灣園住戶何先生（化名）表示，他一家四口在4月30日入營，即使早在5月8日已接到陰性檢測報告，但四人中只有長期病患的父親可準時離營，他則被迫留到昨日（11日）下午3時才能出營，「映灣園嘅話，我應該算係最後出黎。」

隔離營進食後肚瀉 家人同中招

何先生形容隔離營安排混亂，一度感無助。他解釋，竹篙灣沒Wi-Fi，不便網上開會或上課，且房內環境潮濕，有曱甴和小飛蟲；試過與家人同日肚瀉，質疑存在食物安全問題。

而在接到陰性報告後，他曾詢問為何未能離開，獲民安隊回覆稱人手不足、衛生署未出信，至翌日（9日）早上約6時有職員敲門詢問為何仍留在房內，甚至拍攝房內情況，令他感「唔對路」：「問埋膳食組，佢話啲人基本上已經走晒。」

民安隊不知他們已歸家 稱正跟進離營文件

何先生稱，曾致電特首辦、申訴專員公署等部門查詢，各方均稱「正跟進」，但最終在5月10日下午四時才能回家。他回家後再接到民安隊通知，稱仍未收到其離營文件，故長官跟進中，令他感到十分諷刺：「文件（解除隔離通知書）已經係我手上......民安隊甚至唔知我哋已經走咗。」

▼5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中▼

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荃威花園住戶一度被困隔離營：檢疫中心話撤離名單無我名

荃威花園住戶黃先生亦批評整個撤離安排「超級混亂」，程序不清晰，5月9日已收到檢測結果，至5月10日晚上8時許才抵家。他指，5月9日已目睹不少住戶離開，他等待良久仍未接到通知，故曾向衛生署、檢疫中心熱線查詢，未料熱線職員稱沒其資料，撤離名單中亦沒有他的名字，令他及媽媽滯留營內，十分徬徨：「無人解釋到比我聽究竟發生咩事。」他認為，即日人手不足，職員亦應解釋情況，讓市民有心理準備。