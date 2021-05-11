今增一宗印尼輸入個案　染變種病毒菲裔女護士親友抗體呈陽性

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-11 15:48

新冠肺炎疫情放緩，本港今（11日）新增一宗輸入個案，連續4日本地零確診，累計11,813宗個案。患者前日（9日）從印尼抵港，並無病徵。另外，本港錄得少於5宗初步確診個案。 變種病毒群組的流行病學調查再有新進展，早前確診的菲裔女護士（#11672）兄長的女朋友被驗出對抗體呈樣性反應，證明她近日已染疫，她與女護士在柴灣家庭聚會後，再到深水埗與多人聚會，包括早前確診的3名外傭。

今日新增個案的確診者從印尼抵港的27歲女士，她前日（9日）乘搭CX798從印尼首都雅加達飛抵本港，沒有驗出帶有N501Y變種病毒。（資料圖片）

今日新增個案的確診者從印尼抵港的27歲女士，她前日（9日）乘搭CX798從印尼首都雅加達飛抵本港，沒有驗出帶有N501Y變種病毒，當局正調查她有沒有接種過疫苗。

菲裔女護士兄長的女朋友對病毒抗體呈陽性，她曾於深水埗福榮街37號聚會，可能是變種病毒的傳播鏈之一。（資料圖片／羅君豪攝）

另外，首宗變種病毒群組再有新進展，衞生防護中心的流行病學調查發現，首位確診印裔男的菲裔女友人（#11672），其密切接觸者對病毒呈陽性反應，證明她近日曾染疫，她4月13日先與印裔男的菲裔女護士在柴灣興華（二）邨豐興樓聚會，5日後再在深水埗福榮街37號聚會，早前確診的3名外傭曾參與深水埗的聚會。

據了解，對病毒呈陽性的是菲裔女護士哥哥的女朋友，她將會送院作進一步取樣檢測，其兄的小孩仍未抽血檢驗，將會一同送院檢查，至於其兄的抗體測試仍是陰性。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼