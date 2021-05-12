香港快運推「帶薪假」減現金流失　停薪6至9個月才可獲津貼

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-12 15:49

航空業於新冠肺炎疫情下停頓，香港快運曾推出「flycation」救亡，並要求機組人員簽新約減薪，近日再傳出向機組人員推自願「帶薪假計劃」，停薪6個月或9個月後，分別獲取相當於1至2個月工資金額的津貼。 工會「航空同業陣線」表示，暫時應只有機師和空中服務員受影響，其他部門有人手流失，未有落實計劃。勞聯機場空運員工協會總幹事儲漢松則指，早前香港快運母公司國泰航空已傳出推類似計劃，對員工而言很不理想, 但亦只能「無奈接受」。 香港快運確認推出「帶薪假計劃」，指要採取果斷行動，削減公司的現金流失，並為長遠發展作出部署，形容方案有迫切性和必要性。

航空同業陣線指，自願帶薪假計劃針對機組人員，暫未涉其他部門。（資料圖片）

有報道指，香港快運向員工發內部通知，指會在今年7月起實施自願「帶薪假計劃」，員工停薪6個月或9個月後，可獲1個月或兩個月的工資津貼，而醫療、強積金等福利維持。航空同業陣線指，了解過相關情況，指計劃針對空中服務員，詳細安排要各部門經理商討處理，而其他部門已有人手流失故未有再落實計劃，而暫時未有收到求助。

香港快運回覆指，新冠病毒對企業營運造成嚴重影，必須採取果斷行動，以削減公司在艱難時期的現金流失，及為長遠的發展作出部署，「在別無他選的情況下」推出帶薪假計劃，指計劃屬自願性質參與。香港快運形容，方案「具有迫切性和必要性」，是考慮到大部分客機停止營運下，維持競爭力及保持靈活性，指已舉行討論會解答員工疑問。

香港航空早前已要求員工轉新合約減薪。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

儲漢松亦表示未有收到工友反映，但指早前國泰航空已擬推9至12個月的自願帶薪假計劃，認為快運作為子公司，有同類計劃不出奇。他說，疫下員工議價力非常低，帶薪假對員工而言很不理想，但也只能「無奈接受」。

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