01分析︰「隔代一哥」蔡展鵬墮馬　蕭澤頤接鄧炳強班　或坐多一會

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-05-12 19:31

警務處國家安全處處長、高級助理處長蔡展鵬捲光顧無牌按摩店醜聞。蔡展鵬曾被視為「隔代一哥」人選，現料問鼎無望，警隊的「一哥」接班藍圖突遭大大打亂。最新警隊內部傳聞，警務處處長鄧炳強明年或高升，不排除出任保安局長，而副處長（行動）蕭澤頤原本預計接替鄧炳強後，或只短暫執掌一兩年，但礙於蔡展鵬突然墮馬，蕭或要「坐多一會」，直至妥善物色到「隔代一哥」。

政圈盛傳鄧炳強升任保安局長 蕭澤頤接任「一哥」

警、政圈一直盛傳，警務處處長鄧炳強明年有望出任保安局局長，內部已盛傳未來四代「一哥」接班人藍圖，副處長（行動）蕭澤頤最快明年便要接任，排第二位的便是國家安全處處長蔡展鵬，他一直被視為「隔代一哥」大熱，原料可坐正五年。

但蔡展鵬突然墮馬，現任人事及訓練處處長周一鳴頓時成為「隔代一哥」大熱。至於第四代「一哥」，目前入閘的人選，有警察公共關係科總警司郭嘉銓。

《警聲》曾以跨頁「海報」介紹新管理團隊，並以「忠誠專業新氣象」為標題，以維港為背景。當時的警隊新貴蔡展鵬（後右二）站在處長鄧炳強（前中）身後。（《警聲》圖片）

曾為「隔代一哥」蔡展鵬 內部評價低調穩妥

有資深警官形容，蔡展鵬行事低調，一向「無花簿」，紀錄良好及行事穩妥，有關今次醜聞被休假受查消息嚴密，並不多人知情。蔡展鵬的25年警途主要負責保安情報和行動工作，鮮有露面，能夠執掌新設國家安全處，仕途於警圈不言而喻，代表深受中央信任。

不過，蔡展鵬之所以「彈出」成「隔代一哥」人選，要追溯回2019年底，一直是問鼎「一哥」頂頭大熱、時任助理處長（行動）的麥展豪，主動提出平調新界北總區指揮官，做法罕見，被解讀為「放棄登頂」之意，「登頂」機會自此落入蔡展鵬。據了解，蔡展鵬與麥展豪同年出生，但麥展豪先入警隊。

料蕭澤頤要延長任期 重整接班人梯隊

隨住蔡展鵬問鼎無望，同期未有心水後補人選，料原計劃「一哥」任期只有兩年的蕭澤頤，屆時或要「坐多一會」，修好未來接班人梯隊。

理大事件主將周一鳴被看高一線

目前第三代「一哥」料會由兩位「明日之星」競逐，即現任人事及訓練處處長周一鳴，及助理處長（行動）陳俊燊。周一鳴於2019年反修例期間，曾處理工大學事件立功，近年間短時間內被調掌涉獵不同範疇，現被內部「睇高一線」。

警察公共關係科總警司郭嘉銓，亦被指前途無可限量，曾為兩任處長副官，亦曾借調到澳洲聯邦警察擔任教官，仕途亮眼。