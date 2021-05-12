疫苗氣泡｜三大娛樂場所斥受歧視　憂助長市民光顧無牌場所

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-12 17:29

本港新冠肺炎疫情放緩，港府推出「疫苗氣泡」，容許酒吧、夜總會、卡拉OK等處所，在所有員工及顧客接種第一劑新冠疫苗，及強制使用「安心出行」，可有限度復業。 三大娛樂事業業界別代表今日（12日）召開聯合記者會，批評政府借業界「谷針」，更指措施涉歧視成份，擔心長此下去只會助長「無牌場所」滋生，市民改為光顧沒持牌場所，嚴重影響業界收入。酒吧業代表更呼籲業界取消「酒吧批註」的標籤，以食肆身份營業，爭取生存空間。

酒吧、夜總會及卡拉OK業界評批「疫苗氣泡」涉歧視，要求與食肆措施睇齊。（孔繁栩攝）

香港酒吧業協會主席錢雋永指，過去兩周不少酒吧幾乎零生意，批評政府利用娛樂業界「谷針」，最終犧牲業界，白白浪費兩周營運資源。

「係咪蝦緊我哋呢3個行業？」

錢又指，同意打疫苗是公共衞生重要一環，但質疑為何只針對娛樂事業，「外傭感歧視就縮沙褪軚，講唔通，係咪蝦緊我哋呢3個行業？」促請政府反省及檢討，勿坐以待斃。

錢續指，行內有約1,100間酒吧領取酒吧牌，如今卻遭受政府「歧視」，呼籲業界取消酒吧批註，以食肆身份營運，「變返餐廳，起碼有生存空間。」有酒吧東主指，政府措施「死路一條」及「堅離地」，要求與食肆看齊。

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「唔好用歧視眼光睇我哋」

卡拉OK同業協會召集人張小姐指，難以要求顧客先打後入場，新措施實首日，只有約2000元生意，部份同業甚至零收入，「疫情下有同業蝕過千萬，多間倒閉，唔知仲捱到幾時，唔好用歧視眼光睇我哋行業」。

港九舞廳夜總會聯合總商會理事長廖偉平指，要求客人打針令業界無法生存，盼政府放寬，與飲食業睇齊，顧客毋須打針都可以消費。

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