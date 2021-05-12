新冠肺炎．5.12｜菲裔女護士兄確診　14學校爆流感強制檢測

撰文： 黃偉倫 李恩慈 麥凱茵 陳嘉慧 鄭翠碧 袁澍 朱海棋 孔繁栩 最後更新日期： 2021-05-13 01:04

本港新冠肺炎疫情緩和，今日（12日）新增2宗個案，其中一宗為感染變種病毒的菲律賓裔女護士（＃11672）的胞兄（#11815），日前在檢疫中心提交的樣本，對新冠病毒呈陽性，至今日正式確診，相隔4天本地零確診斷纜；他的女友被驗出帶有抗體，即曾受感染並康復，這個群組由「零號病人」到其中一名染疫菲傭的僱主確診，至少經歷四代，共10人染疫。

▼5月12日強制檢測學校名單▼

強制檢測學校｜九龍塘約克、九龍塘迦南等14校爆流感須強檢兼停課

【23:32】食物及衞生局公布強制檢測公告，14間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該14間學校被納入強制檢測公告，並停課5日。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

有關學校包括九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園、九龍塘九龍迦南中英文幼稚園、尖沙咀德信幼稚園、維多利亞(何文田)國際幼兒園及寶馬山鰂魚涌小學。任何在4月29日至5月12日期間曾身處任何上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月15日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月17日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月10日至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

新冠疫苗｜9人周二打針後送院 中年女子出疹及臉部腫脹拒留院

【23:02】政府公布昨日（周二、11日）共收到9宗接種新冠疫苗後送院個案，其中7人已經出院；另外一名61歲女子打第二劑復必泰後反復氣促及心悸，經治療後需留院觀察；一名44歲女子打第二劑復必泰後出疹及臉部腫脹，經診症後不遵從醫生勸告自行出院。

疫苗接種計劃自2月底展開至今第76日，已有逾111萬名市民已接種第一劑疫苗，當中近49萬人已接種科興疫苗，約62.2萬人已打復必泰疫苗。

（政府新聞網）

中年男女死於心血管疾病 死前逾14日打新冠疫苗 初步顯示無關連

【22:26】食物及衞生局公布截至本日（9日）的過去一星期，醫院管理局呈報5宗涉及曾經接種新冠疫苗人士的死亡個案，當中兩人是在接種新冠疫苗超過14日後死亡。

其中一名45歲男子在5月8日被送往博愛醫院急症室後離世，他在離世前34日（即4/4）在社區疫苗接種中心接種第二劑科興新冠疫苗。局方指他接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，初步解剖發現顯示死因為缺血性心臟病。另一為一名44歲女子，她在5月9日被送往將軍澳醫院急症室後離世，離世前18日（即21/4）在社區疫苗接種中心接種一劑復必泰新冠疫苗。她在接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄，初步解剖發現顯示死因為主動脈夾層動脈瘤破裂。

醫管局指上述兩宗個案沒有臨床證據顯示事件由疫苗引起，由於超出呈報疫苗接種異常事件的時間框架，個案將交由香港大學進行分析。

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜暫收53宗面癱個案 再有1宗嚴重過敏反應成立

【22:13】根據最新一份《香港新冠疫苗的安全監察報告》，由疫苗計劃開展至5月2日，署方共接獲53宗懷疑貝爾面癱的報告，當中7宗判斷為並非貝爾面癱，其餘46宗個案中，29宗曾接種科興疫苗，17宗曾接種復必泰疫苗。



而4月19日至5月2日的兩周間，署方接獲5宗在接種後的懷疑出現嚴重過敏反應的報告，其中一人接受第一劑復必泰疫苗後約半小時出現皮疹和喉部不適。

華懋集團下周三舉辦招聘日 設500個空缺 2/5涉中環街市活化項目

【21:31】市建局在今年3月將為期10年的中環街市活化項目合約批給華懋集團，並預計今年第三季開始首階段營運。華懋集團今日（12日）表示，將於下周三（19日）佛誕舉辦招聘日，提供500個職位，當中200個職位是與中環街市項目相關，包括物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作。有意參加的人士須在下周一（17日）前於網上登記，招聘日會有即埸面試及聘用通知。

市建局於今年3月31日，與華懋集團旗下的貴益有限公司簽訂中環街市營運合約。（市建局圖片）

政府強烈建議前線公務員接種 容針後放假 否則每兩周檢測一次

【20:41】政府近日多番鼓勵市民接種新冠疫苗，公務員事務局今日（12日）向立法會提交文件指，由5月31日起，為特定組別的前線政府僱員實施「以接種疫苗取代定期檢測」的安排，屆時各部門會制定一份前線人員名單，強烈鼓勵他們接種疫苗，並容許他們在上班時間接種、之後申請假期等。

文件指，前線人員名單涵蓋兩類人員，包括需定期視察、執法，而與市民有密切接觸的人員；以及需參與高風險工作的政府僱員。文件續指，假如相關人員不適宜接種，必須每兩周接受一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試。

變種病毒｜理大團隊揭源頭為菲籍抵港男 檢疫期惹酒店鄰房印裔男

【20:36】理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，今日（12日）發現南非變種病毒本地傳播鏈的源頭，極可能是28歲菲律賓抵港男患者（#11544）。



他與29歲印裔男患者（#11643）的檢疫期重疊12日，所住的房間相鄰；二人的病毒基因幾乎相同，#11544僅少了一個突變。蕭傑恒指出，流行病學和基因排序結果均顯示，印裔男子在檢疫期間，很可能被菲律賓男感染。

蕭傑恒與團隊再次分析與29歲印裔男子（#11643）同時期入住尖沙咀華美達酒店的六宗個案基因排序。（資料圖片／鄭翠碧攝）

01拆局｜佔市場逾三成 揭華大基因頻頻出事 由盛轉衰之謎

【19:54】華大基因去年獨家承包全民檢測項目，風頭一時無兩，不過之後頻頻「甩漏」，發錯陰性短訊通知、在實驗室的樣本遭污染出現多個「假陽性」、採樣員工作馬虎等。有不願具名的行內人士表示，華大佔市場份額三分一，疫情下過於進取，導致人員及儀器都超負荷，導致現時要「減磅」，預計華大負責的政府項目，未來會開放給其他檢測商競爭。

新巴城巴連續第二年凍薪 去年虧損2.62億：加價12%未能扭轉劣勢

【19:38】疫情襲港逾年，本港經濟遭受重創，新巴城巴指疫情令客運量下滑，今（12日）宣布連續第二年凍薪，強調疫情下客運量大幅下滑，令公司面臨嚴重虧損，即使上月起加價12%仍無法扭轉劣勢，希望同事能體諒公司的困境，攜手共渡時艱。

新巴城巴宣布連續第二年凍薪。（新巴城巴相片）

▼5月11日強制檢測學校名單及處所▼

醫學會蔡堅患慢性病也打復必泰 倡派姜濤Mirror演唱會票吸引打針

【17:43】本港接種進度緩慢，有敏感、冠心病、骨質疏鬆、胃部及大腸做過手術的醫學會會長蔡堅今日（12日）身體力行打針。他表示事前已經驗過血糖、血壓、心電圖，再次提醒長期病患者，病情穩定同樣適合注射疫苗。他笑言若政府若派姜濤、Mirror演唱會門票，可以鼓勵市民接種。

▼姜濤Mirror演唱會重溫5大驚喜位▼

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疫苗氣泡｜三大娛樂場所斥受歧視 憂助長市民光顧無牌場所

【17:28】本港新冠肺炎疫情放緩，港府推出「疫苗氣泡」，容許酒吧、夜總會、卡拉OK等處所，在所有員工及顧客接種第一劑新冠疫苗，及強制使用「安心出行」，可有限度復業。

三大娛樂事業業界別代表今日（12日）召開聯合記者會，批評政府借業界「谷針」，更指措施涉歧視成份，擔心長此下去只會助長「無牌場所」滋生，市民改為光顧沒持牌場所，嚴重影響業界收入。酒吧業代表更呼籲業界取消「酒吧批註」的標籤，以食肆身份營業，爭取生存空間。

酒吧、夜總會及卡拉OK業界評批「疫苗氣泡」涉歧視，要求與食肆措施睇齊。（孔繁栩攝）

新冠肺炎｜增2宗確診 菲裔女護士胞兄染疫 有少於10宗初步確診

【15:25】新冠肺炎疫情略為回落，本港今日（12日）新增2宗確診個案，當中1宗為本地感染，即連續4天本地零確診斷纜。新增的本地感染個案為一名42歲男病人（個案編號：11815），為早前染疫的菲律賓裔女護士（個案編號：11672）的兄長。另一確診患者為輸入個案，由菲律賓抵港。

【13:11】據了解，今日錄得兩宗確診個案，無疫情記者會。

新冠疫苗｜外傭中介：免外傭強制打針屬好消息 可接受再強制檢測

【10:23】勞工及福利局局長羅致光上月底宣布將強制續約外傭接種新冠疫苗惹來批評，特首林鄭月娥昨日（11日）公布，不再要求外傭在申請工作簽證時強制打針，但全港外傭須於本月30日前接受第二輪強制檢測。

香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭今日（12日）在港台節目《千禧年代》表示，現時外傭供應緊張，不少僱主擔心請不到外傭，認為政府取消強制外傭打針是好消息。至於政府要求外傭再強制檢測，她認為是可接受。

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

新冠疫苗｜保障基金接10宗索償 各項副作用賠償額上限首曝光

【08:00】疫苗接種計劃展開逾兩個月，政府不時公布疑涉副作用事件。《香港01》獲悉，政府撥款10億元設立的「疫苗保障基金」已開始運作，並交由安盛(AXA)負責管理申請及理賠工作，行政費1000萬元。

據了解，基金已接獲索償申請，按現行機制，死亡個案最高可獲賠償250萬元，嚴重受傷個案則最多可賠300萬元，實質保障額則取決於個案傷亡的「嚴重程度」。指引顯示，以面癱為例，倘持續逾26周，有明顯的面部不對稱等副作用，則會被界定為「長期身體損害」，可獲賠最多百多萬元。不過，索償個案需經呈報至專家委員會，並評定為「未能排除與疫苗無關」。

食物及衞生局回覆《香港01》查詢時確認，截至上周六(8日)，基金接獲10宗索償申請，現正處理中。

「疫苗保障基金」與嚴重異常事件相關的傷亡保障額 (立法會文件)

大坑真光幼稚園等27校爆流感須停課強制檢測 曾到3場所要覆檢

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，由於27間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該27間學校亦被納入今日的強制檢測公告。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包，學校需停課5日。

涉及的學校大部分為幼稚園，包括銅鑼灣大坑道香港真光中學(幼稚園)、深井海韻花園栢基海韻幼稚園，以及深水埗海麗街瑪利諾神父教會學校(小學部)、馬鞍山鞍駿街香港道教聯合會純陽小學及西灣河韓國國際學校(只包括小學)等7間小學。

任何在4月28日至5月11日期間曾身處上述學校超過兩小時人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、 學生及訪客），須於5月14日或之前接受檢測；如使用樣本瓶進行檢測，須於5月16日或之前交回。若在5月9日至11日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定，已經完成疫苗接種的人士也會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5月9日 母親節當日 康怡花園N2座居民離開檢疫中心返回家中▼

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▼5月9日 東涌映灣園11座居解除檢疫令 可自由外出過母親節▼

▼竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排▼

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▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼5月9日 外傭強制檢測最後一日▼

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▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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