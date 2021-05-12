華懋集團下周三舉辦招聘日　設500個空缺　2/5涉中環街市活化項目

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-05-12 22:23

市建局在今年3月將為期10年的中環街市活化項目合約批給華懋集團，並預計今年第三季開始首階段營運。華懋集團今日（12日）表示，將於下周三（19日）佛誕舉辦招聘日，提供500個職位，當中200個職位是與中環街市項目相關，包括物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作。有意參加的人士須在下周一（17日）前於網上登記，招聘日會有即埸面試及聘用通知。

市建局於今年3月31日，與華懋集團旗下的貴益有限公司簽訂中環街市營運合約。（市建局圖片）

求職者須先網上登記

今次招聘共提供500個職位，當中200份為中環街市項目相關職位，涵蓋物業管理、餐飲、客戶服務、資訊科技及租賃管理等工作；同場亦設有華懋集團其他職位的招聘，涉及博物館級化石公園「如心園」項目，及房地產和酒店餐飲業務相關工作，當中還包括策展人、商業智能經理等新設職位。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示，希望今次招聘能為因疫情受影響人士帶來新機會，歡迎不同年齡層、少數族裔以及傷健人士申請。

招聘日將於5 月19 日於中環街市舉行。因疫情關係，求職人士須透過網上先行登記，待確認後於指定時段前往會場。

華懋補充，是次招聘日提供的相關職位空缺，起薪點由13,000元起，會按經驗和工作類別而提供具競爭力的薪酬。

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