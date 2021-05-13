增3宗確診　法國抵港男帶變種病毒　中環士丹頓街29號須強制檢測

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-13 16:46

本港新冠肺炎疫情有所緩和，衞生防護中心表示，今日（13日）新增3宗確診個案，2宗為輸入個案，1宗為本地有關連個案。本地個案為40歲女病人（#11816），為變種病毒群組42歲男子（#11815）的女友，曾在中環置地廣場三樓322號麵包店Urban Bakery Works上班。而輸入個案為43歲男病人（#11817），他居於中環士丹頓街29號，在5月6日赴法國，並於5月9日返港，帶有L452R變種病毒；另一宗輸入個案為35歲外傭（#11818），於5月9日從印尼抵港。 另外，今日亦新增少於5宗初步確診個案。

據衞生防護中心資料，本地有關連個案涉及一名40歲女病人（#11816），曾在中環置地廣場三樓322號麵包店Urban Bakery Works上班。患者為昨日確診42歲男子（#11815）的女友，她早前抗體測試結果為陽性。二人曾在4月13日於柴灣興華（二）邨豐興樓，與男子胞妹 （#11672）一同出席家庭聚會。二人其後在4月18日於深水埗福榮街37號出席另一聚會，出席該聚會的人士包括三名早前確診涉及N501Y變種病毒外傭，即東涌映灣園外傭（#11773）、太古康怡花園外傭（#11793）及薄扶林豪峰外傭（#11797）。該群組至今累計共10人確診。

輸入個案方面，患者涉及一名43歲男病人（#11817），他在中環士丹頓街29號居住。他於5月6日前往法國，並於5月9日返回香港，航班編號為QR818。他於5月6日離港前曾作病毒檢測，結果為陰性。病人回港後於赤鱲角富豪機場酒店檢疫，在5月11日發燒，被送往瑪嘉烈醫院後確診，並發現帶有L452R變種病毒。根據其流行病學資料，個案列為法國輸入個案。為審慎起見，他於潛伏期內曾居住的士丹頓街大廈今日將納入強制檢測公告。

另一宗輸入個案為35歲外傭（#11818）。她於5月9日從印尼抵港，曾乘搭CX798航班，在尖沙咀華美達華麗酒店接受檢疫。

衞生防護中心稱，世衞宣布將變異病毒株B.1.617界定為第四種引發關切的變異新冠病毒（另外三種為B.1.1.7、B.1.351和P.1），中心從即時起會以L452R作為識別新變異病毒的指標，正如以N501Y作為識別另外三種變異病毒的指標，中心處理帶有L452R確診個案的流行病學防控措施，將與帶有N501Y確診個案的安排相同，故潛伏期所處大廈須強制檢測。

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