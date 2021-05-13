新冠肺炎．5.13｜增3宗確診無源頭未明　男子法國回港染變種病毒

撰文： 陳嘉慧 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄧穎琳 袁澍 歐陽德浩 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-13 23:57

新冠肺炎疫情略為回落，連續4天本地零確診斷纜，被傳染變種病毒的菲律賓裔女護士胞兄的40歲女友（個案編號：11816）昨列為確診個案，連同2宗分別由印尼及法國輸入個案，本港周四(13日)新增3宗確診個案，累計增至11,818宗。 其中一宗新增輸入個案涉及一名43歲男病人（個案編號：11817），他在中環士丹頓街29號居住。由於潛伏期內曾居住士丹頓街大廈，該大廈今日將納入強制檢測公告。

▼涉N501Y變種病毒株本地個案的覆檢地點▼

【23:45】有18間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，被納入強制檢測範圍，包括德望小學暨幼稚園、鰂魚涌嘉諾撒學校、真道書院（第一校舍-小學部）。任何在4月30日至5月12日，曾身處所列地點逾2小時者，須於5月16日（本周日）或之前接受檢測。

此外，6個地點因早前涉及帶有N501Y變種病毒株的本地個案，指定期間曾到訪人士需要再次進行檢測，包括東涌東薈城、富東廣場、深水灣泳灘等。

強制檢測｜18間學校爆上呼吸道感/流感 包括德望、真道（附名單)

▼5月13日強制檢測學校名單▼

【23:30】食物及衞生局宣布加強指定檢疫酒店的防疫措施，包括將為抵港人士增加第3天的檢測。至於從極高或甚高風險地區抵港，或已接種疫苗獲縮減檢疫期的人士，亦須在完成檢疫後，額外接受強制檢測。

食衞局又指，與酒店檢測承辦商訂明新條款，所有註冊或登記護士擔任的採樣員，必須有感染控制及拭子採樣經驗，並須安排最少1名主管人員負責監督。此外，承辦商亦須持續為員工提供培訓，並妥善保存培訓紀錄供政府查核。此外，亦須建立內部質量保證審核小組。如未能符合所有要求，政府可隨時終止合約，並禁止承辦商將來競投同類型合約。

政府加強檢疫酒店安排 抵港第3天須檢測 採樣護士須具兩項經驗

▼各區社區檢測中心及流動採樣站(截至5月13日)▼

【22:15】政府公布，截至今日晚上8時，已有約1,123,400名市民已接種第一劑疫苗，包括約493,500名接種科興疫苗，約629,900名接種復必泰疫苗。約733,200名市民已接種第二劑疫苗，包括約355,200名接種科興疫苗，約378,000名接種復必泰疫苗。

而截至今日零時零分，過去24小時共有6宗送院個案，其中三人已經出院，兩人不遵從醫生勸告自行出院，一人留院，情況危殆。其中，一名31歲女子接種第二劑復必泰疫苗後出現抽搐，送瑪嘉烈醫院救治，情況危殆。

新冠疫苗｜周三6人打針不適送院 31歲外傭抽搐送院情況危殆

【19:40】衞生署公布，一名46歲女子及一名29歲男子因分別違反強制檢疫規例，今日（13日）於裁判法院被判刑。其中46歲女子原本須在酒店檢疫14日，惟檢疫令尚未屆滿前，曾離開其檢疫地點，並於深圳灣出入境管制站被入境事務處職員截獲。她其後被送往曹公潭戶外康樂中心繼續檢疫，但再兩度逃離檢疫中心。該名女子今日於西九龍裁判法院，就四項罪行共被判處即時監禁6星期。

46歲女子強制檢疫期間三次逃走 今被判即時監禁6星期

【19:15】港府於去年12月22日起，禁止所有英國載客航班來港，至今年4月1日才宣布放寬兩班指定航班，乘客更必須入住青衣華逸酒店。首班於4月21日啟航回港的港人，於今日（13日）淩晨完成檢疫。有完成檢疫人士形容，青衣華逸酒店衞生情況差，滿佈灰塵，提供的餐點亦「好難食」，意粉呈灰色。



惟兩班指定航班開售後4日，港府即宣布5月上旬起，解除英國回港限制，毋須入住指定的青衣華逸酒店。歷盡艱辛乘坐首班回港專機的港人感氣憤，認為被政府玩弄，斥滯英港人如被懲罰。

滯英港人終「放疫監」︰如被懲罰 檢疫酒店意粉呈灰色廁所有污漬

「丹尼食品有限公司」除承包飯盒製作外，亦有生產湯包等，多間超市可見其商品出售。(陳淑霞攝)

【18:40】竹篙灣檢疫中心日前疑出現集體食物中毒事件，亦有不少隔離人士大嘆膳食質素欠佳，網上更流傳多張飯盒照片，其中質感形同灰黑色磚塊的「粟米肉餅」飯更引起嘩然。涉事飯盒承辦商「丹尼食品有限公司」，已遭撤換。

食環署回覆《香港01》查詢時指，5月7日已派員到該處所巡查，發現其食物室不潔及保存食物溫度不當，已向負責人分別展開檢控程序及發出口頭警告，亦已抽取食物樣本及環境樣本作化驗。化驗結果顯示有一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，署方會考慮向該處所負責人提出檢控。

食環署檢控竹篙灣膳食商丹尼食品 涉食物室不潔、保存溫度不當

▼即睇竹篙灣檢疫中心，連日來的膳食安排▼

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▼5月12日強制檢測學校名單▼

新冠疫苗│中大要求宿生打針或每兩周一檢測 7間資助大學無此要求

【15:49】本港疫苗接種率遠未達到群體免疫，目前有111萬人打針，即佔人口一成七。政府以疫苗為放寬防疫規定基礎，中文大學亦推出類似措施，今年9月新學年起要入住宿舍就要打針，否則每兩星期就要做病毒檢測，不遵從者將不獲安排住宿舍。其餘7間資助大學就未有相關要求。

增3宗確診 法國抵港男帶變種病毒 中環士丹頓街29號須強制檢測

【15:24】衞生署衞生防護中心公布，截至五月十三日零時零分，中心正調查三宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計11 818宗（包括11 817宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案中兩宗為輸入個案，由印尼及法國抵港；一宗與本地個案有流行病學關連。新增與本地個案有流行病學關連的個案涉及一名40歲女病人（個案編號：11816），為個案11815的家居接觸者，她早前的新型冠狀病毒抗體測試結果為陽性。個案11815和11816曾在四月十三日於柴灣興華（二）邨豐興樓與個案11672一同出席家庭聚會。

其中一宗新增輸入個案涉及一名43歲男病人（個案編號：11817），他在中環士丹頓街29號居住。他於五月六日前往法國，並於五月九日返回香港。他於五月六日離港前曾作2019冠狀病毒測試，結果為陰性。病人回港後於酒店進行檢疫，期間在五月十一日出現發燒，被送往瑪嘉烈醫院後確診。根據其流行病學資料，個案列為法國輸入個案。然而，為審慎起見，他於潛伏期內曾居住的士丹頓街大廈今日將納入強制檢測公告。

44歲菲傭離世 死前18日曾打第一針疫苗 為首名外傭死者

【13:28】港府早前考慮要求外傭來港或續約時都要接種疫苗，掀起一輪風波後特首林鄭月娥出面收回建議。據了解，一名44歲菲傭上月接種復必泰疫苗後，本周日（9日）暈倒送院離世，是首名打針後不治的外傭。有外傭中介表示，外傭在港離世僱主購買的保險，會承包運送遺體的費用，但經常負責的國泰航空到今月底才有航班，預料遺體暫時滯留香港。

【12:45】消息指，今天新增2宗輸入個案和1宗本地有關連個案，本地有關連個案的患者是菲裔護士哥哥的女朋友，今天不設疫情記者會，是連續第6天沒有疫情記者會。

【11:39】本港再增兩宗接種新冠肺炎疫苗後逾14日死亡個案，二人均無長期病患史，死於心血管疾病。其中一名45歲男子因缺血性心臟病離世，在離世前34日接種第二劑科興新冠疫苗；一名44歲外傭死於主動脈夾層動脈瘤破裂，於離世前18日曾接種一劑復必泰，為本港首名打針後死亡的外傭。

衞生署表示，沒臨床證據顯示這兩宗事件由疫苗引起，由於個案超出呈報疫苗接種異常事件的14日時間框架，將交由香港大學分析。

強制檢測學校｜九龍塘約克、九龍塘迦南等14校爆流感須強檢兼停課

【00:01】食物及衞生局公布強制檢測公告，14間學校爆發上呼吸道感染及／或流感樣疾病個案，而有關疾病與2019冠狀病毒病相似，為謹慎起見，該14間學校被納入強制檢測公告，並停課5日。根據現行做法，衞生防護中心會直接向這些幼稚園及學校提供糞便樣本瓶或深喉唾液測試樣本收集包。

有關學校包括九龍塘金巴倫道51號約克國際幼稚園、九龍塘九龍迦南中英文幼稚園、尖沙咀德信幼稚園、維多利亞(何文田)國際幼兒園及寶馬山鰂魚涌小學。任何在4月29日至5月12日期間曾身處任何上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於5月15日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於5月17日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在5月10日至12日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定；已經完成疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

▼5.7柴灣興華二邨豐興樓「封區」情況▼

▼各區社區檢測中心及流動採樣站(截至5月13日)▼

▼5月11日，荃威花園R座居民接受強制檢測▼

▼三圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

竹篙灣檢疫營連日來的膳食安排：

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5月9日 荃威花園R座居民離開檢疫中心回家

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▼4月29日開始，以疫苗氣泡框架放寬社交距離措施▼

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新冠疫苗｜外傭中介：免外傭強制打針屬好消息 可接受再強制檢測

政府強烈建議前線公務員接種 容針後放假 否則每兩周檢測一次

醫學會蔡堅患慢性病也打復必泰 倡派姜濤Mirror演唱會票吸引打針

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