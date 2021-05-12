新冠肺炎｜增2宗確診　菲裔女護士胞兄染疫　有少於10宗初步確診

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-05-12 17:57

新冠肺炎疫情略為回落，本港今日（12日）新增2宗確診個案，當中1宗為本地感染，即連續4天本地零確診斷纜。新增的本地感染個案為一名42歲男病人（個案編號：11815），為早前染疫的菲律賓裔女護士（個案編號：11672）的兄長。他亦曾出席於興華（二）邨豐興樓和深水埗福榮街的聚會。此外，今日有少於10宗初步確診個案。

▼5月8日 外傭檢測最後兩日▼

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衞生署衞生防護中心公布，今日新增2宗確診個案，當中1宗本地感染個案為一名42歲男病人，他無病徵，為早前確診的菲律賓裔女護士（個案編號：11672）的兄長。而他的一名家居接觸者的新冠病毒抗體測試結果為陽性，顯示她於近期曾感染病毒。

衞生防護中心指，今日確診的男患者（個案編號：11815）和該名密切接觸者，以及菲律賓裔女護士曾在4月13日於柴灣興華（二）邨豐興樓出席家庭聚會。男患者和該名密切接觸者亦曾於4月18日深水埗福榮街37號出席另一聚會，出席人士包括早前確診、涉及N501Y變異病毒株的3名菲傭（個案編號：11773、11793及11797）。

今日確診的男患者（個案編號：11815）曾出席柴灣興華（二）邨豐興樓的家庭聚會。（資料圖片／廖雁雄攝）

衞生署指，今日確診的男病人於中環置地太子的Oliver's the Delicatessen任售貨員，最後上班日為5月1日，他於檢疫中心送院。他的CT值大於30，而對變種病毒株N501Y的測試結果仍有待確定。另一宗確診個案為一名從菲律賓抵港的44歲女士（個案編號：11814），她無病徵。

衞生防護中心提醒，因應早前更新涉及N501Y變異病毒株確診本地個案的檢疫安排，於柴灣環翠道18號興華（二）邨豐興樓的受檢人士需要於明日遵從強制檢測公告進行檢測。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼