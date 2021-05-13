網台主持傑斯保釋被拒　官指與台灣組織有連繫　認為潛逃風險極高

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-13 18:29

網台主持「傑斯」尹耀昇涉去年在網台發表意圖引起憎恨、藐視政府等的言論，被控4項作出具煽動意圖的作為罪。他在裁判法院申請擔保被拒，早前再向高等法院申請保釋，亦遭法官杜麗冰拒絕。杜官今(13日)下判辭指，「傑斯」與台灣的「民間司法改革基金會」等組織有緊密聯繫，該些組織提倡制裁中國和香港政府。此外，「傑斯」的眾籌計劃，亦涉資助棄保潛逃的離港人士。

組織圖令國安法被捕人士獲釋

杜官在判辭提及控方的指控，包括指被告尹耀昇透過其眾籌計劃，與「台灣基督長老教會」及「民間司法改革基金會」有緊密聯繫。控方指，該兩個組織的網頁，它們提倡國際社會制裁中國和香港政府，圖令因國安法而被捕的人士獲釋。

眾籌計劃疑助他人逃離香港

控方又提及去年2月至11月間，被告的眾籌計劃共籌得約1300萬元，其中900萬再存入被告的戶口。部份涉款再轉至「台灣基督長老教會」在台灣的戶口。控方指，證據顯示部份涉款支付予未依期歸押、逃離香港的人士。

網台節目要求外國制裁香港官員

此外，控方亦指被告在網台節目的言論，當中要求外國制裁香港官員，和煽動聽眾反抗中港政府。被告亦曾指香港人和內蒙古的人士一樣，是獨立族群。被告則稱，法庭可施加保釋條件，令被告不可再參與網台節目。

認為潛逃風險極高

法官杜麗冰指，被告面對的指控嚴重，潛逃風險極高，尤其他與台灣的多個組織有聯繫，故不准他保釋。

被告尹耀昇（52歲，網台主持），原被控4項作出具煽動意圖的作為罪，案件本周一提堂時，尹被加控1項串謀作出具煽動意圖的作為罪和5項洗黑錢罪，該案押後至7月5日再訊。

案件編號：HCCP 143/2021