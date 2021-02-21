國安法｜網台主持傑斯被押　獲探訪淚如瀑布　正考慮寫書

撰文： 周禮希 最後更新日期： 2021-02-21 17:40

網台主持「傑斯」尹耀昇被指去年4度在網台發表意圖引起憎恨、藐視政府等的言論，被控4項作出具煽動意圖作為，他早前提出保釋被拒，案件押後到5月10日再訊。曾與傑斯合作的網台主持「妹仔Coco」昨日撰文，提到探望傑斯的經過，稱等候3個多小時後方可探望15分鐘。 根據Coco的facebook帖文，傑斯現被扣押於醫院，身體狀況欠佳，見面時情緒激動而哭泣，「眼淚好似瀑布咁流」，而且每日只有洗澡時才有機會見到其他人談話。她又指，傑斯正考慮寫書，可能將獄中與女兒往來的信輯錄，或者寫與獄中生活完全無關的小說。

傑斯去年在節目《不上頻道》中介紹「千個爸媽，台灣助學」眾籌計劃，並指自己為促成計劃，更親自到台灣與其他組織接洽，以及制定意向書。（資料圖片）

Coco昨晚在facebook撰文，提到探訪傑斯時，探訪室已臨近「清場」，傑斯與他們見面後「好激動」，有如小孩「喊曬口」地表示很惦念他們，更不時要Coco與另一探訪者除下口罩，讓他見到他們的樣子，並指見到面但觸碰不得的感覺令他最難受。

傑斯向Coco表示，現居住於醫院，應該要等隔離完先才能回去，但未清楚將安排到哪裡收押。傑斯提到，他在收押期間沒有太多活動，親友送交他的書都很快讀完，又稱希望保持每日生活規律，堅持早晚做運動及祈禱。

傑斯亦正考慮在獄中寫書，不過擔心只寫獄中經歷太無新意，所以才考慮寫成「囡囡家書」，或者與獄中生活無關的小說。