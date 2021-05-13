首雙癌病變港媽再爆肺　肺功能跌穿一成生命在倒數　急求屍肺續命

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-05-13 19:35

患雙癌病變港媽徐彩珠（Janice）早前因異體幹細胞移植，令肺部出現排斥，肺部出現嚴重纖維化。她昨晚（13日）再爆肺，肺功能進一步下跌，現已餘下不足一成功能，須轉入深切治療部，靠大型呼吸機維持生命。 其弟慨嘆，Janice的生命已在倒數，急需換肺續命，現時已排在肺移植輪候名冊首位。惟過去一周在傳媒廣泛報道下，仍毫無好消息，他再次呼籲有心人捐出O型血雙葉屍肺。

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現年48歲、兩子之母Janice六年前確診血癌和淋巴癌，成為全港首例確診雙重癌病變患者。她先後接受化療、自體血幹細胞移植都失敗，癌症最終復發，她4年前獲其中一位弟弟捐贈幹細胞，進行異體移植，為她帶來一線曙光。

4年過去，雖然癌症未有復發，但Janice突然久咳未癒，多次求醫才發現肺部對異體幹細胞出現排斥，情況更愈趨惡化，除了「肺花」和纖維化外，更不斷爆肺，她昨日再爆肺，肺功能更跌穿一成，情況極為嚴峻，現時已轉入葛量洪醫院深切治療部留醫。

Janice6年前突然因為基因變異，引致血癌和淋巴癌，成為本港首例。（受訪者提供）

其弟Tommy引述醫生指，Janice每次爆肺後都要做「痴肺」手術，修補傷口，現時已進行不下10次手術，惟「每痴一次肺」，其肺容量便會縮小，肺功能亦會相應下跌，其姊生命已進入倒數階段，須靠深切治療部的大型呼吸機維持生命，未知餘下多少時日。醫生明言，現時Janice已無藥可醫，只能換肺續命。

Tommy表示，姊姊求生慾望仍很強，希望繼續肩負母親、妻子的責任，亦很想看到兩名兒子畢業、結婚、生兒育女，希望有善心人捐出O型血的雙葉屍肺，成全她這卑微的心願。

有意捐出屍肺的家屬可聯絡其弟徐先生（電話號碼：93256985），或器官捐贈名冊機構，再由醫生評估是否適合進行移植。

【點擊可透過Whatsapp聯絡家屬徐先生】