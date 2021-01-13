伊院醫護組「急救隊」拖篋穿梭病房　為危急新冠患者插喉續命

新冠肺炎疫情襲港，造成逾9000人確診，在疫情高峰時，公立醫院有過百名患者情況危殆或嚴重，而第四波疫情期間，不少病人病情「懸崖式下滑」，一夜之間急轉直下，急需插喉續命。 伊利沙伯醫院麻醉科及手術室的醫護人員組成一支「急救隊」，每當有病人情況轉差時，迅即把急救物資放入「插喉篋」之中，拖著行李箱趕赴病房，為病人急救、插喉、做心肺復甦，竭力拯救生命。 每當收到召喚，都會盡力在5分鐘內準備好物資及抵達現場，「急救隊」成員之一、麻醉科副顧問醫生陳崇斌直言工作爭分奪秒，「好多時需要我哋嗰陣，都好突如其來，好難預計！」

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新冠肺炎疫情襲港，造成逾9000人確診，在疫情高峰時，公立醫院有過百名患者情況危殆或嚴重，而第四波疫情期間，不少病人病情「懸崖式下滑」，一夜之間急轉直下，急需插喉續命。 （張浩維攝）

為病人插喉所需的藥物及儀器多，麻醉科醫護亦較為熟悉如何急救，因此在十多年前，伊院麻醉科醫生及手術室助理已經組成一支「中央急救隊」，只要有醫護召喚，他們便會到病房、急症室、門診等地方四處救急扶危。在新冠肺炎疫情下，他們也需為疑似及確診的患者急救。

佢由本身唔使聞氧氣，幾個鐘後需要高濃度氧氣，佢化驗報告未出，但等唔切，已經叫我哋幫手 麻醉科副顧問醫生陳崇斌

今年35歲的麻醉科副顧問醫生陳崇斌難忘他所接觸的第一名新冠病人。今年2月，疫症侵港初期，一名60多歲女病人送入伊院，院方為她安排檢測，詎料她病況「插水式」轉差，「佢由本身唔使聞氧氣，幾個鐘後需要高濃度氧氣，佢化驗報告未出，但等唔切，已經叫我哋幫手」。陳崇斌見到她有肺炎病徵，呼吸困難，肺片、驗血報告等資料都似乎暗示她是確診者的可能性很高，雖然他當時未有任何應對新冠病毒經驗，但都臨危不亂，「佢好危急，我都無猶豫，著上保護衣，就去佢身邊幫佢插喉。」

插喉是霧化程序，屬於高風險的醫療程序，儘管陳崇斌「做慣做熟」，但為第一名疑似新冠病人急救後，他亦不免感到忐忑不安。 （張浩維攝）

插喉是霧化程序，屬於高風險的醫療程序，儘管陳崇斌「做慣做熟」，但完成急救後，他亦不免感到不安，「做呢個程序時無諗太多，淨係覺得要盡快幫咗病人先，但做完之後個心情都有啲忐忑。」他直言，當時醫學界對新冠病毒認識不多，他擔心自己會受到感染，甚至連累家人、同事、其他病人。數小時後該名病人證實確診，陳崇斌不敢向家人透露半句，生怕家人擔心，直到發現自己無染病才和盤托出，他亦有兩、三周時間避免與家人、同事用膳，「嗰段時間盡量自己坐埋一邊食飯，少啲同同事有密切接觸」。

有份參與該次「救援」的麻醉科助理岑可怡亦稱，接到召喚時，腦海中不斷思考應如何穿著保護衣、如何正確洗手，心情緊張，更怕把病毒帶回家，會傳染到4歲女兒，曾有14天回家後仍不敢脫下口罩，亦盡量與家人保持距離。

食緊飯食到一半，call到我哋幫手，都係要放低對筷子 陳崇斌醫生

60名麻醉科醫生及40名手術室助理會輪流於「急救隊」當值，他們的工作不單高危，而且分秒必爭，陳崇斌稱，醫護需24小時隨時候命，雖然沒有明文規定，但一般在接到病房召喚後，都會盡力在5分鐘內準備好物資及抵達現場，「好多時需要我哋嗰陣，都好突如其來，好難預計。食緊飯食到一半，call到我哋幫手，都係要放低對筷子。」

單是今年2月至10月，伊院600名確診病人中有40人都曾接受插喉，而第四波疫情期間，危重病人亦不少，他坦言像第三波一樣忙碌，「同事一晚插三、四條喉！」醫院內除了新冠病人，亦有其他病患的病人需要他們的服務，陳崇斌回想起曾經在半小時內連環接到三個求助，正準備幫第一名病人插喉時，接到有第二名病人需要急救，只好請深切治療部同事協助，「過咗幾分鐘，幫第一個病人插咗喉，準備寫文件，又收到第三個電話，都要放低啲嘢，唔好寫住，去第三個病人嗰度插喉。」

每當有病人情況轉差時，「急救隊」會迅即把急救物資放入「插喉篋」之中，拖著行李箱趕赴病房，為病人急救、插喉，竭力拯救生命。 （張浩維攝）

拯救生命是「急救隊」的目標，陳崇斌為病人插喉後，通常都會繼續跟進病人情況，「雖然我哋埋身接觸病人只係嗰個moment（片刻），但都想了解病人嘅故事，對個病亦唔係好了解，都想知之後病況發展。」他稱，大部分插喉病人最終都能成功康復出院。

接觸新冠肺炎接近一年，他指醫護都累積了不少經驗，心理負擔較以往輕，思慮亦更為周全，當病人情況有轉差跡象時，已及早介入，「可能聞中度氧氣，或者準備開始高度氧氣時，就提早考慮插喉，以免病人最差最差時，先好急趕去插喉，擔心同事救人心切，有機會忙中有錯，或者感染控制做得不好，有漏洞。」