獨自撫養孩子　好媽媽June心臟衰竭　撰親筆信求善心人捐屍心續命

丈夫在十多年前去世，陳麗娟（June）自此獨自撫養孩子成人，勞碌多年，三年前她更突然受病毒感染，患上心肌炎，心臟功能急跌至只有24%，當時幸避過一劫痊癒。 可惜好景不常，今年4月陳麗娟病情再度轉差，兩個月前開始長期留院。她現時心臟嚴重衰竭，腎功能及血壓都不穩定，本需兩星期打一次強心藥，但近日醫生指該藥物對她已無效，「下次轉差嘅時間要吊一種24小時不停吊著嘅強心藥！」她引述醫生指，只有心臟移植才能令她重獲新生。陳麗娟親自撰寫信件，呼籲善心人捐出屍心，她希望痊癒後可以到醫院做義工，協助像自己的同路人，捱過一個又一個難關。

June的教會朋友徐太太表示，57歲的June本來身體健康，詎料三年前突然受到病毒感染，患上心肌炎，心臟功能急跌至只有24%，當時幸能痊癒。不過，June今年4月再度發病，曾出現肺積水及腹水，現時心肌發大，腎功能及血壓都不穩定，本需兩星期打一次強心藥，但近日醫生指該藥物對她已無效，「下次轉差的時間要吊一種24小時不停吊著的強心藥，生命已經倒數。」

57歲的June本來身體健康，詎料三年前突然受到病毒感染，患上心肌炎，現需換心續命。 （一顆等待的心 - 請代禱及呼籲器官捐贈facebook圖片）

徐太太形容，June求生意志強，十分樂觀，並稱若能痊癒，希望可以到醫院做義工，服務其他病人。她引述June「在葛量洪醫院住了快兩個月了…這裡住了留院較長時間的心臟病人，遇著疫情不可探病，鬥志和情緒都低落，若果我能延續生命，我會在這裡做義工，因為我明白等候的心情！渴望食物（這裡最多人看飲食節目）和適當的鼓勵和問候！」徐太太指，June的丈夫在10多年前去世，她憑一人之力照顧孩子，兒子現時已30歲。

徐太稱，只有心臟移植才能令June延續生命，她在今年8月，獲加入心臟移植的輪候名冊。她的體重是50公斤，血型為AB型，正尋找體重相若、血型相同的人，希望有善心人捐出屍心，令她重獲新生。