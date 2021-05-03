中東籍學生認向落單警擲水樽及竹枝　認暴動罪候判

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-03 12:09

去年2月大批市民在旺角一帶聚集，紀念太子站襲擊事件，一名警員追捕堵路人士時，有人謊稱他掉了裝備，他因停下檢查裝備而「落單」，繼而遭多人圍毆及追打。一名中東籍青年涉曾向該「落單」警員擲水樽及竹枝，他今日（3日）承認暴動罪，法官先為他索取背景報告，案件押後至5月24日判刑。

中東籍被告鈕卓暉(19歲)，被控在去年2月29日，在旺角西洋菜南街近鼓油街一帶參與暴動。他原本另被控襲警罪，但獲留在法庭存檔，不予起訴。

響應太子站襲擊事件6個月紀念集結

案情指，去年2月29日大批人響應「太子站襲擊事件6個月紀念」，在旺角及太子多處集結，並發生騷亂事件。涉事警員在現場便衣執勤，但有穿上警察背心及展示「警察」字樣的頭盔。

警員曾擎槍

該警員與同袍在彌敦道與山東街交界，見到有黑衣人堵路，於是展開追捕，有人謊稱警員掉了裝備，該警員停下檢查隨身物品，但卻「落單」，並被示威者圍攏及拳打腳踢，亦有人向他擲雜物，警員一度擎槍自衛。

後來警員把握人群散開空檔沿西洋菜街移向鼓油街，並再擎槍自衛，但人群繼續威嚇及辱罵他，警員趁機逃去，但多人仍追著他並向他擲水樽及雜物，被告當時在人群中。

片段拍到被告曾向警員擲水樽

有片段拍到被告向警員擲水樽及兩度拾竹枝，當他第二次拾竹時，遭另一警員制服。被告警誡下表示，他當時順勢加入襲擊者，承認曾擲竹枝及水樽。受襲警員頭部、雙臂及雙腿擦傷腫脹，左腳踝骨折，獲批23日病假。

案件編號：DCCC602/2020