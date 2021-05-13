港大發現病毒刺突蛋白帶鹼性氨基酸　助日後研發減活疫苗

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-13 20:50

新冠病毒與沙士病毒同樣利用人類性細胞的血管緊張素轉化酶2 (ACE2)， 作為病毒感染的受體，但傳播力差別很大，而病毒如何獲得跨人類傳播的能力至今仍然不明。港大微生物學系講座教授袁國勇和團隊發現，新冠病毒刺突蛋白(spike)帶有一段鹼性氨基酸序列，很可能同新冠病毒致病性和有效感染人的能力有關。有關研究今日（13日）已刊登在國際科學雜誌《自然通訊》。

此項研究團隊主要人員包括王培博士，陳鴻霖教授和袁國勇教授等。（梁鵬威攝）

港大在早期流行的新冠病毒研究發現，在人類細胞培養過程中，早期的病毒會很快會失去刺突蛋白鹼性氨基酸序列，使其在人類細胞中繁殖速率比原型病毒更高， 這對利用新冠病毒製作減活疫苗具有重要的意義。

研究發現，丟失鹼性氨基酸序列的新冠病毒突變株，對倉鼠幾乎沒有致病性，感染過程可誘導全面的體液和T細胞免疫反應，但不引發不良免疫反應；感染過突變株病毒的倉鼠可以完全抵禦野生型病毒的在感染，即這種無致病性的新冠病毒突變株具有的特性。

研究對利用新冠病毒製備滅活疫苗具有重要的意義。（資料圖片）

團隊稱，此發現進一步說明新冠病毒是從動物跨種感染人類的事件，新冠病毒刺突蛋白帶有鹼性氨基酸序列可能是跨種感染的關鍵，鹼性氨基酸序列在病毒基因組不穩定，所以在早期病毒容易發生丟失，但在隨後的人類傳播過程中，病毒繼續獲得其他適應性突變，使得新冠病毒能夠穩定的帶有鹼性氨基酸序列在人類有效的傳播。

團隊的研究也說明新冠病毒仍然處於適應人類的過程，更多的突變株將會在流行中發生。而失去刺突蛋白鹼性氨基酸的突變病毒具有低致病性和在培養細胞中的繁殖力比一般野生型病毒高，是作為日後研發減活疫苗的理想毒株。

此項研究團隊主要人員包括王培博士，陳鴻霖教授和袁國勇教授等。