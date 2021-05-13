繼父涉性侵繼女　表姐見被告入事主房　之後收訊息：要遠離我爸

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-05-13 20:54

任地盤工人的繼父涉於3年間多番非禮、強姦及雞姦繼女案，今(13日)在高等法院續審，女童X繼續接受辯方盤問。辯方律師指雞姦和迫口交等指控均沒有發生，X即高聲回應：「有發生！」律師即叫事主勿激動。此外，X居於內地的表姐亦透過視象作供，她稱曾在X海豐的家見被告入X房，之後X透過「QQ」提表姐：「要遠離我爸。」她追問下X透露遭被告摸胸。

辯方盤問指肛交口交無發生

現年14歲的女童X，今透過視像系統作供。辯方向X指出，被告未有向她播放色情片，或著X替他「生BB」，也沒有迫她口交和肛交。X均否認，被問及肛交時，她提高聲線回應：「有發生！」辯方律師即著X：「唔洗激動。」

擔心母親不開心亦不知如何開口

X又指因案發時膽小，未有向母親透露遭性犯，又稱：「唔知點講出口。」她其後進一步解釋，因怕尷尬和無人相信自已，亦擔心母親會不開心。

而X作供完結後，法官對X說：「唔洗再見到我。」又著她用心讀書。控方透露，明天將會播放被告的錄影會面。

被告離開向表姐發訊息

此外，X身處國內的表姐，今透過視像系統作供。她稱2019年2月5日，在X一家的內地海豐單位。她和X在其中一房間玩手機時，被告進入房間。而X在被告離開房間後，用通訊軟件QQ叫表姐：「要遠離我爸。」表姐及後追問X，X透露遭被告摸胸。

57歲的被告共被控9罪，包括3項強姦、1項未經同意下肛交、3項非禮和2項向16歲以下兒童作猥褻行為罪。控罪發生於2015年9月至2019年2月，當時女童X介乎8至12歲。

案件編號：HCCC95/2020

案發經過。(詳看下圖)