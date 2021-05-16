消費券｜Carousell將推消費券商戶名單　未來引入「淘寶式」交易

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-16 12:00

政府於今年初宣布推出電子消費券，使用範圍更包括本地網店。雖然Carousell主打為二手買賣平台，但近年來亦有不少商戶看準商機進駐。有見及此，Carousell聯合創辦人吳承翰透露，將於網站及App的主頁設置橫幅廣告，點擊後將列出商戶名單，讓用戶得知哪些商戶接受電子消費券。他期望透過電子消費券，能提高商戶的曝光率，亦能進一步推廣Carousell買賣平台。 除此以外，網絡詐騙危險多，網上購物同樣陷阱重重。不過，Carousell其實已於新加坡及其他國家新增多種功能，以保障用戶付款及交易時的安全。Carousell聯合創辦人吳承翰透露，未來目標是打造屬於用戶獨一無二的買賣平台，「只要你打開就會看到自己想要的東西，這是我們一直在進步著。」

吳承翰（右二）期望透過電子消費券，能提高商戶的曝光率，亦能進一步推廣Carousell買賣平台。（盧翊銘攝）

大家也許不知，近年流行的買賣平台Carousell於新加坡發跡，但其聯合創辦人吳承翰強調，一直關注香港市場，更預料用戶人數將超越新加坡。同時，Carousell隨著時間發展，今時今日並不僅限於二手買賣，不少商家亦進駐開設網店。因此當政府今年初宣布推出電子消費券，適用範圍包括本地網店，Carousell亦有所準備。

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冀電子消費券進一步帶動Carousell發展

吳承翰透露，屆時將於網站及App的主頁設置橫幅廣告，點擊後將列出商戶名單，讓用戶得知哪些商戶接受電子消費券。「因為很多商家接受電子錢包，可以接受那個券，到時候我們會再宣布。例如在這邊推薦說，這100個商家是你能夠用券買賣。」他亦指，希望透過消費券，能提高商戶的曝光率，進一步在香港推廣Carousell買賣平台。

其實Carousell過去亦以特定主題，為商戶提供宣傳渠道，例如列出提供清潔服務的商戶，鼓勵用戶為母親盡一點心意的「俾媽媽抖吓得唔得」；或是列出電子遊戲產品及配件的「裝備up Level up!」。

吳承翰認為，Carousell已逐漸從二手買賣平台，轉變成分類交易平台。他建議，商家可透過「旋轉金幣」開放額外功能，例如讓產品的排序靠前，以提高曝光率，或在個人頁面上傳宣傳影片等。「我們也建議可以寫比較多東西，如果產品要吸引人，要拍多一點照片。有時候也是價錢的問題，如果可以降低價錢，能賣得比較快，或者讓人家知道多一點介紹。」

新加坡Carousell已接受信用卡買賣

對於商戶而言，最關心的是曝光率及銷量。不過站在用戶角度，交易安全卻是密切相關的問題。相信不少買家在剛接觸二手平台時，由於經驗尚淺，站在地鐵站交收前，內心總感到惴惴不安，究竟賣家會否「放飛機」呢？實物與圖片是否相符呢？

吳承翰則建議，現時用戶可在評論中判斷賣家的信用，將來更會引進Carousell Protection系統。屆時，用戶可於系統透過電子錢包、信用卡等方式付款，直至貨品到手後，項款才會轉發給賣家，意味著交易過程受到Carousell監管，類似內地交易平台淘寶的做法。

Carousell Protection目前已於新加坡及馬來西亞推出，吳承翰指正研究不同方案提供給香港用戶，「現在香港沒有，之後會帶過來，但我們還沒有一個確定的時間幾時會到。」但香港共有最少16種電子支付營辦商，問到會考慮與哪一間合作。他則表示「我們不是電子錢包，所以我們願意跟所有電子錢包合作，最重要給用戶選擇，到時候會再向公眾宣布。」

研加入評級認證系統 配合電子支付保障用戶

除此以外，一些價值昂貴的名牌奢侈品，究竟如何確定其真偽？亦如何得知其折舊率呢？吳承翰則表示，其實Carousell已在新加坡推出評級認證系統，例如經合作商舖檢查的手機，會顯示Very Good、Good等評價，用戶物色到心儀的產品後，可透過上文提到的電子錢包付款，賣家便會郵寄至買家手中。

吳補充，其實他們亦與Ken's Watches、米蘭站等名店合作，香港用戶可帶同手錶或手袋前往驗證。但他指，現階段未能為香港提供評級系統，「現在是賣家買家自己下去驗證，暫時是這樣子，改天我們會把過程做得比較順利。」至於其他昂貴的產品，如相機及鏡頭等，他則表示會考慮增設驗證服務。

不斷改進AI系統杜絕假評分

雖然上述認證系統、電子支付功能，確實能保障買賣方，不過「你有張良計，我有過牆梯」，賣家或會「刷分」營造信用良好的假象。吳承翰則回應指，Carousell的AI系統一直在進步，倘若賣家不斷創建帳戶進行假交易，系統亦能檢查發現，「因為我們可以知道你用同一個電話給自己評論。」

當然大數據及AI系統的用途並不僅限於此，更涉及「圖片搜尋器」功能。用戶只須拍照及上傳，系統將自動找出最相似的產品。而隨著用戶使用Carousell搜尋心宜的產品，系統便會根據喜好，於主頁推薦相關產品。「主要是把平台變成像你自己的平台，只要你打開就會看到自己想要的東西，這是我們一直在進步著。」