疫下單車需求大增　Carousell搜尋數達30萬次　公路車交易量最高

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-03-29 21:23

受新冠肺炎疫情影響，市民為了避免乘搭交通工具，增加感染病毒的風險，或因此帶動了汽車及單車的需求。Carousell表示，香港市場的單車銷售量高居首位，去年共售出近4萬輛單車，每月搜尋次數已達約30萬次。而當中以公路單車、以及美國的Dahon，最受香港用戶歡迎。Carousell共同創辦人吳承翰預料，亞太區單車市場，將於2025年進一步擴大。

Carousell表示，香港市場的銷售量高居亞太區的首位，在2020年售出近4萬輛單車。（資料圖片／高仲明攝）

香港2020年近4萬輛單車經Carousell售出

網上買賣平台Carousell表示，由2020年第四季至今，網上掀起了購買單車的熱潮，單車銷售量不斷增加，趨勢於2021年首兩個月仍然持續。當中，香港市場的銷售量高居亞太區的首位，在2020年售出近4萬輛單車，馬來西亞市場緊隨其後，銷售量接近1.8萬輛。

Carousell分析指，疫情下用戶對健身產品的需求不斷攀升，單車需求亦不斷增加，成為了疫情下新趨勢。2020年的下半年相比上半年，每月平均單車交易量增加了44%，每月平均售出超過6,000輛。而不少商戶亦配合趨勢推出產品，令市場的交易量持續上升，創立4,423宗的高峰。

最受香港用戶歡迎的是公路單車，摺疊單車屈居第二。（Carousell提供）

公路單車最受港人歡迎

Carousell亦指，單車的購買熱潮除了香港外，馬來西亞及新加坡市場亦同受歡迎，總搜尋次數達1,850萬，較前一年增加了1.6倍。而單計香港市場，每月搜尋次數已達約30萬次，在眾多單車類型中，最受香港用戶歡迎的是公路單車，摺疊單車屈居第二；而最受歡迎的品牌為美國Dahon。

此外，二手單車亦深受香港用戶歡迎，二手單車佔72.46%。其中，去年推出的摺疊單車「Dahon K3 Plus」零售價為3,680元，但Carousell上的二手價只售港幣2,200元。至於更舊的型號，如Dahon Dream D6為例，原零售價為3,783元，但現時最平只需800元即可交易。

吳承翰預料，亞太區單車市場將於2025年進一步擴大。（資料圖片／吳鍾坤攝）

Carousell︰疫情帶動單車需求

Carousell共同創辦人吳承翰指，據不同的市場調查報告，可預料亞太區單車市場，將於2025年進一步擴大。他估計，隨著疫情下封城期限延長，市民亦希望選擇更安全的運動及代步工具，因此帶動單車需求。