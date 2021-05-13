政府加強檢疫酒店安排　抵港第3天須檢測　採樣護士須具兩項經驗

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-05-13 23:34

全球新冠肺炎疫情持續，食物及衞生局周四（13日）宣布，加強指定檢疫酒店的防疫措施，包括將為抵港人士增加第3天的檢測。至於從極高或甚高風險地區抵港，或已接種疫苗獲縮減檢疫期的人士，亦須在完成檢疫後，額外接受強制檢測。 食衞局又指，與酒店檢測承辦商訂明新條款，所有註冊或登記護士擔任的採樣員，必須有感染控制及拭子採樣經驗，並須安排最少1名主管人員負責監督。此外，承辦商亦須持續為員工提供培訓，並妥善保存培訓紀錄供政府查核。此外，亦須建立內部質量保證審核小組。如未能符合所有要求，政府可隨時終止合約，並禁止承辦商將來競投同類型合約。

食衞局指，與酒店檢測承辦商訂明新條款，如未能符合所有要求，政府可隨時終止合約，並禁止承辦商將來競投同類型合約。（資料圖片）

檢疫期內最多要接受4次檢測

食衞局表示，將為抵港人士增加第3天的檢測。除了現時在登機前及到埗時的檢測外，亦視乎檢疫期的長度，抵港人士的檢測次數將有所調整，如7天檢疫期增至共兩次檢測，21天檢疫期將增至4次檢測。

此外，從極高或甚高風險地區抵港，或已接種疫苗獲縮減檢疫期的人士，亦須在完成檢疫後，額外接受強制檢測。例如從極高、甚高風險地區抵港，須於第26天強制檢測；已接種疫苗從高、中風險地區抵港，須於抵港第16天、第19天強制檢測；已接種疫苗從低風險地區抵港，則只須於第12天強制檢測。

採樣護士須具感染控制及拭子採樣經驗

食衞局又指，為加強保障檢測質素，政府對指定檢疫酒店的檢測承辦商，採取了新合約條款。採樣員目前一般由註冊或登記護士擔任，不過新合約條款訂明，所有註冊或登記護士擔任的採樣員，必須有感染控制及拭子採樣經驗。

此外，承包商亦須提供最少1名負責採樣的主管人員，並由具有最少3年管理和監督經驗的註冊醫生、註冊護士或其他醫療專業人員擔任。該人員須具備感染控制方面的知識及經驗，亦須具備拭子採樣的經驗。主管人員須監督採樣員，確保採樣過程按合約規定進，符合衞生署的標準。

▼各區社區檢測中心及流動採樣站(截至5月13日)▼

食衞局續指，政府於5月4日為現時兩名承辦商的代表，就咽喉和鼻腔合併拭子採樣，舉辦了培訓課程的演示。政府向參與者詳細介紹感染控制程序、咽喉和鼻腔合併拭子檢測時的技巧，以及在指定檢疫酒店環境中，檢測時應採取的其他預防措施。

承辦商未能符合所有要求 政府可隨時終止合約

根據合約條款，承辦商須負責持續為員工提供培訓，並妥善保存培訓紀錄供政府查核。條款亦要求承辦商必須建立內部質量保證審核小組，以監督團隊的工作成效及合規性，包括定期評定前線員工的技巧和知識，並每兩周提供技能鞏固訓練。

承辦商亦須就人員資格、培訓紀錄、服務日誌等撰寫詳細報告，政府將評估及跟進報告。倘若承辦商未能符合上述所有要求，政府可隨時終止合約，並禁止承辦商將來競投同類型合約。