變種病毒｜菲律賓裔女子涉隱瞞病情提堂　獲准以2千元保釋候訊

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-14 10:58

確診患上變種病毒的印度裔男子和其同住的菲籍女友人，涉嫌瞞報二人在港行蹤，被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》。印裔男早前已出庭應訊，女友人則因發燒入院，今(14日)被押送到九龍城法院提堂，控方申請將案件同樣押後至5月31日，以待警方調查有關酒店紀錄和閉路電視片段。控方明言反對女被告保釋，但主任裁判官嚴舜儀最終准女被告以2000元保釋，期間不得離港和需要每周到警署報到三次。

兩名被告為30歲男子Syed Hohamed Rizvi和31歲女子Guadiz Victoria Marie Alcadie 。其中男被告被控一項提供虛假或具誤導性的資料罪，指他於2021年4月16日向獲授權人員提供虛假資料，謊稱自己沒有參與過任何聚會，只在4月10日至4月11日期間到訪過尖沙咀和佐敦，違反599D章第3(4) 條。

女被告則被控一項沒有遵守要求提供所需資料罪，指她於同年4月17日沒有遵守授權人員的要求提供她所知道的資料，而該些資料與識別和追蹤可能已蒙受染上2019冠狀病毒的危險的人有關，違反599D章第3(2)條。

控方亦透露，將考慮向兩名被告加控其他控罪，但尚待進一步調查。

案件編號：KCCC 1302/2021