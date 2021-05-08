變種病毒｜當局界定源頭為印裔男　消息︰正式調查涉瞞報行蹤

撰文： 鄭秋玲 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-05-08 16:29

新冠肺炎變種病毒株入侵社區，患者住所大廈曾全幢住戶送隔離檢疫。衞生防護中心經半個月追查，源頭為由杜拜返港的印裔男（#11643），惟他及其菲籍女友人（#11672）疑「唧牙膏」式報告行蹤。消息指，衛生署已就該名印裔男涉瞞報行蹤，正式展開調查，由警員錄取口供，至於會否提出檢控，會向律政司徵詢意見。 《香港01》正向當局查詢。

▼5月8日伯嘉士大廈居民完成21日檢疫後回家▼

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變種病毒入侵社區，首宗個案來自上月17日確診的印度男子，其菲籍女友人其後受感染。惟二人涉至少三次「瞞報」，每當有新地點爆變種病毒確診個案後，才交代相關行蹤。消息指，衛生署已就該名印裔男涉瞞報行蹤，正式展開調查，由警員錄取口供，至於會否提出檢控，會向律政司徵詢意見。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨日表示，二人「到底唔記得、病緊記唔起，定係點，仍有待調查」，直指女患者「唔係太合作」。他強調任何人士如刻意隱瞞或透露虛假消息，可以法律嚴肅跟進。印裔男子暫時仍在香港，防護中心倘找到瞞報證據或會檢控二人。

於上月30日，東涌映灣園一名菲傭確診，起初界定屬源頭不明個案，導致幾近整個東涌區居民，及全港37萬名外傭都要接收強制檢測。專家經過基因排序，發現印度男與東涌菲傭病毒株100%相同，但當局一直未能掌握是否有交叉傳播。

半個月後「突然記得」去過東涌

直至本月3日，政府公告，印度男和菲籍女友人才「突然」記得，在上月11日到過東薈城及海堤灣畔 Curry Lounge；至本月4日又再記起在上月10日入住東涌諾富特東薈城酒店，11日到愉景灣D'Deck食肆Zak's。

「唧牙膏」式報告行蹤

另外，康怡花園菲傭及薄扶林豪峰菲傭，陸續確診，亦一度列為源頭不明。衞生署及後公布，原來印度男子及其菲籍女友人，在上月13日，到過親友柴灣興華（二）邨豐興樓家聚會，當中3名參與者，於5日後到過深水埗福榮街37號的派對，從而感染當日同場的3名菲傭。

多宗變種病毒個案，在印裔男及其菲籍女友人疑「唧牙膏」式報告行蹤後，患者關連始逐步浮面。

▼確診變種病毒個案行蹤全紀錄（5月6日更新）▼

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▼5月2日 東涌檢測站大排長龍▼

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