變種病毒｜理大團隊揭源頭為菲籍抵港男　檢疫期惹酒店鄰房印裔男

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-05-12 20:36

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒及其團隊，今日（12日）發現南非變種病毒本地傳播鏈的源頭，極可能是28歲菲律賓抵港男患者（#11544）。 他與29歲印裔男患者（#11643）的檢疫期重疊12日，所住的房間相鄰；二人的病毒基因幾乎相同，#11544僅少了一個突變。蕭傑恒指出，流行病學和基因排序結果均顯示，印裔男子在檢疫期間，很可能被菲律賓男感染。

蕭傑恒與團隊再次分析與29歲印裔男子（#11643）同時期入住尖沙咀華美達酒店的六宗個案基因排序。（資料圖片／鄭翠碧攝）

蕭傑恒與團隊再次分析與29歲印裔男子（#11643）同時期入住尖沙咀華美達酒店的六人基因排序。團隊發現28歲菲律賓抵港男患者（#11544）與他的病毒基因幾乎相同，#11544僅少了一個突變，因此推斷#11544極可能是導致本地傳播鏈的病毒株的源頭。

28歲菲律賓抵港男患者（#11544）於今年3月25日從菲律賓抵港，由當日至4月6日在尖沙咀華美達酒店接受檢疫。在4月5日，即檢疫期間的第12天的檢測為陽性。而印裔男子於3月19日從杜拜抵港，在尖沙咀華美達酒店接受檢疫至4月8日。二人檢疫期重疊12日，所住的房間亦相鄰。

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蕭傑恒指出，流行病學和基因排序結果均顯示，印裔男子在尖沙咀華美達酒店檢疫期間，很可能被菲律賓抵港男患者（#11544）感染，從而進一步將南非變種病毒傳播至社區。