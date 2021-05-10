印裔男涉與女友人隱瞞行踪案　控方指兩人疑兩度虛報　或加控罪名

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-05-10 13:27

一名早前從杜拜回港，帶有變種病毒的印度裔男子涉嫌向衛生防護中心謊稱自己沒有參與任何聚會，而與他同住的菲籍女友人亦涉嫌瞞報二人在港行蹤，沒有按要求提供資料。二人被控違反《預防及控制疾病（披露資料）規例》，今（10日）於九龍城法院提堂。兩名被告中，印裔男被押上法庭應訊，菲籍女則因發燒再度入院而缺席。控方透露，兩被告疑兩度隱瞞，不排除被加控罪名。裁判官最後將男被告押後至5月31日再訊，期間須還柙監房看管，女被告則出院後須帶到法庭應訊。

30歲被告Syed Mohamed Rizvi，被指隱瞞曾參與聚會被控。(梁鵬威攝)

兩名被告：30歲男子Syed Hohamed Rizvi和31歲女子Guadiz Victoria Marie Alcadie 。男被告被控一項提供虛假或具誤導性的資料罪，指他於2021年4月16日向獲授權人員提供虛假資料，謊稱自己沒有參與過任何聚會，只在4月10日至4月11日期間到訪過尖沙咀和佐敦，違反599D章第3(4) 條。

男被告涉謊稱在港沒有參與任何聚會

案件今日於九龍城法院提堂，控方申請將男被告押後至5月31日再訊，以便警方繼續調查，獲法庭批准。控方透露，首被告於本年3月19日從杜拜抵港，接受隔離至4月8日，至4月16日確診感染變種病毒，期間他一直於女被告位於佐敦伯嘉士大廈的住所居住。當衛生署人員向他查詢他抵港後的行蹤時，男被告涉嫌謊稱自己沒有參與任何聚會，只是在4月10日至11日到尖沙咀海港城購物和曾到訪長洲。

直至於5月4日在接受入境處人員進一步詢問時，男被告才承認曾參與興華（二）邨的聚會，亦曾到過大嶼山塘福村、東涌東薈城、愉景灣和曾在東涌諾富特酒店過夜。

女被告再入院押後提堂

至於因發燒再度被送至伊莉莎白醫院而缺席的女被告一案，法庭下令押後至5月14日，以待次被告出院。候訊期間，男被告許還押懲教署看管，女被告則交由警方看管。

被告涉兩度瞞報或被加控

控方亦透露，將考慮向兩名被告加控有關向入境處人員提供虛假資料的控罪，指二人於4月16日接受衛生處人員查問後，由入境處人員接手調查，期間二人涉嫌再度提供虛假資料，瞞報二人的行蹤。

多區居民曾被送到檢疫中心

案中二人於上月確診感染變種病毒，分別已於4月28日和5月1日出院。據流行病學調查，案中兩人為本港首兩宗N501Y變種病毒的感染個案。調查亦發現兩名被告曾於上月13日到柴灣興華(二)邨出席聚會，及於上月18日到深水埗與數名女傭聚會，聚會中有人染上變種病毒。衛生防護中心因懷疑女傭將病毒帶回僱主於康怡花園N2座、東涌映灣園11座和薄扶林道豪峰的住所，最終將大廈內所有居民移往檢疫中心進行隔離。

案件編號：KCCC 1302/2021

印裔男來港期間曾居住的佐敦大廈，全大廈居民均須強制檢疫21天。(詳見下圖)

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▼佐敦伯嘉士大廈的居民，上周六完成檢疫並已回家▼