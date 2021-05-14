慢澳門大半天　陳肇始：台灣抵港者須酒店檢疫14日　不能家居檢疫

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-05-14 12:32

台灣新冠肺炎疫情近日升溫，出現本地傳播，過去兩日分別新增逾十宗本地個案。食衞局長陳肇始今（14日）於立法會衞生事務委員會會議上表示，有見台灣本地確診個案有上升趨勢，政府將要求所有曾逗留台灣的人士，必須在指定檢疫酒店隔離14天，不能進行家居檢疫。

陳肇始公布，。(資料圖片/羅君豪攝)

台灣出現本地傳播，當中涉及台北市萬華區的「茶藝館」陪酒小姐確診，爆發群組個案，於前日（12日）有16宗本地確診，昨日再增13宗個案。

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陳肇始今日於立法會上宣布，鑑於台灣本地確診個案有上升趨勢，所有曾逗留台灣的旅客，必須在指定檢疫酒店隔離14日，不能選擇家居檢疫，貫徹外防輸入政策。她說，台灣回港旅客，在香港機場亦要接受檢測，獲得陰性結果後才可以坐政府專車到指定酒店，檢疫期間亦要接受3次檢測，在抵港後16及19天接受強制檢測。

台灣疫情再爆發，圖為5月12日台北。（路透社）

澳門衞生局昨天（13日）下午發公告，要求由今日零時起，所有入境前14天內到過台灣的人士，須在指定地點接受14天檢疫，及最少7天自我健康管理的措施，而自我健康管理期間，將不能進入各酒店、購物商場、政府部門、出入境大樓、醫療機構等地方。