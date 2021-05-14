港龍客機去年撞拖車　調查指涉地勤人員失誤　促HAECO加強培訓

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-05-14 17:44

已結束營運的港龍航空，去年1月24日一架原定飛往高雄的客機，在起飛前撞向一架牽引車，令飛機前起落架受損。民航意外調查機構今日（14日）發表事故調查報告，指事故是因地勤人員，在未有確定前起落架的停放剎車系統燈亮着，以及在前起落架輪胎前面，已放置輪擋情況下，拆開連接飛機與牽引車的拖桿導致。 該事件歸類為嚴重事故，期間無人受傷。調查小組建議香港飛機工程有限公司（HAECO）加強地勤人員培訓，確保他們熟悉獲分配的地面處理操作，以及相關人為因素等。

民航意外調查機構指出，去年涉及國泰港龍航空的事故，涉事空中巴士A330-343型客機（登記標誌B-HLT），機上有13名機組人員及269名乘客。報告指出，當日下午約4時45分，該飛機由一輛牽引車，安排在機場N66泊位推後至B7滑行道，準備起飛前往高雄。

當飛機從停機位被推後時，機組人員按程序啟動兩個引擎，並設在怠速狀態（idle power）。當飛機處於滑行道B7中心線，並對著N64停機位時，地勤人員未確認飛機停車制動器已使用，及沒有放置前起落架輪擋下，就已斷開拖桿與飛機的連接。飛機因此緩慢向前移動，並與牽引車的左側碰撞，致前起落架受損。報告指，事件無人受傷，飛機亦沒有結構損毀。

調查小組就該嚴重事故提出四項安全建議，包括建議HAECO加強監視活動，確保地勤人員跟從標準操作流程；小組亦建議機管局考慮修改手冊中飛機離境程序，要求所有地勤公司在斷開連接飛機與牽引車的拖桿前，將輪擋放在前起落架的輪胎前。